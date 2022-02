WhatsApp, di nuovo allarme virus di San Valentino?

Torna una minaccia che appare ciclicamente su WhatsApp e che si aggiunge ad altre pronte a sfruttare San Valentino per truffare molti utenti.

Se utilizzate WhatsApp fate molta attenzione, oggi più negli altri. Anche quest’anno, infatti, con San Valentino pare sia tornato in circolazione il vecchio quanto abusato trucco dei messaggi trappola che contengono link i quali, una volta aperti, rimandano a pagine Internet infette. E in una giornata dove il traffico di messaggi sull’app sarà sicuramente piuttosto intenso, può essere facile distrarsi e cadere vittima di una truffa.

WhatsApp, attenti ai messaggi da sconosciuti

Di solito la truffa funziona così: alla vittima arriva un messaggio da numeri sconosciuti che si nascondono magari dietro nomi accattivanti o di persone che ha nella lista dei contatti. In questo caso è altamente probabile che i criminali abbiano hackerato il cellulare e rubato i dati a un altro utente, per sfruttarne lista amici, foto e nome per perpetrare meglio il loro piano. Ad ogni modo, all’interno della conversazione può esserci un link che, una volta aperto, rimanda a pagine Internet infette dove possono essere rubate password e informazioni sensibili del malcapitato, o attivati involontariamente abbonamenti a servizi carissimi che risucchieranno in meno di un attimo l’intero conto sulla SIM.

Nel caso invece di quello che lo scorso anno è stato ribattezzato “virus di San Valentino” e che potrebbe essere nuovamente in circolazione, il messaggio trappola si basa su un codice di sei cifre che arriva via SMS e che il mittente chiede alla vittima di copiare e incollare in una discussione.

Se fatto, il malintenzionato riuscirà così a prendere possesso dell’account WhatsApp dell’incauto utente che ha esaudito la richiesta, con la possibilità di perdere anche tutti i dati sensibili connessi all’applicazione. La cosa migliore in questi casi quindi è evitare di rispondere ad account che non si conoscono, mentre nel caso il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto, verificare che sia davvero così. In caso di dubbi, ignorare e, se lo si ritiene opportuno, segnalare subito messaggio e account a WhatsApp. Poi, per per evitare di riceverne di ulteriori, bloccare l’account molesto.