Peacock, da oggi in Italia, su Sky e Now tv

Con Peacock, da oggi arrivano in Italia produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NbcUniversal.

“Siamo entusiasti di proseguire nell’espansione internazionale di Peacock con Sky in Italia, offrendo ai clienti l’accesso alle attesissime prime visioni dei Peacock Originals, tra cui Bel-Air e Joe vs Carole»”. Con queste parole Lee Raftery, Managing Director, Europe, Middle East & Africa di NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consumer, ha accompagnato l’annuncio col quale Sky e NBCUniversal hanno lanciato in Italia il famoso servizio streaming di video on demand statunitense.

Peacock su Sky e Now TV

Peacock, che continua così la sua espansione in Europa dopo essere già arrivato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria, da oggi martedì 15 febbraio sarà incluso per tutti gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment. In questo modo i clienti potranno godere della ricca proposta di iconiche produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NbcUniversal. “Con Peacock – afferma Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia – offriremo non solo i grandi successi targati NBCUniversal, titoli internazionali apprezzati in tutto il mondo, ma anche nuovi Peacock Originals, a partire dall’atteso Bel-Air prodotto da Will Smith“.

Tra gli Originals anche i nuovi titoli Bayside School, Girls5eva – La rivincita delle pop star, Rutherford Falls – Amici per la vita, oltre alle serie in arrivo prossimamente, The Girl in the Woods – La porta del terrore, MacGruber – Eroe improbabile, e grandi cult tra i più amati di sempre come The Office, 30 Rock o Colombo.

Il servizio, come scritto prima, sarà incluso per tutti i clienti Sky con il pacchetto Sky TV e clienti NOW con Pass Entertainment, e i contenuti saranno disponibili e accessibili on demand su My Sky e Sky Q, e in mobilità con Sky Go. Su Sky Q sarà possibile cercare i contenuti Peacock anche attraverso il controllo vocale, pronunciando semplicemente ‘Peacock’. Dopo il lancio in Italia, Peacock arriverà nelle prossime settimane anche in Svizzera, raggiungendo così quasi 20 milioni di clienti Sky in Europa.