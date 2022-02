Sky, 5 serie TV da non perdere a febbraio 2022

Le migliori serie Sky e NOW di gennaio 2022: dalla serie ambientata sulla costa Ligure, Hotel Portofino, alla stagione 1 di Professor Wolfe.

Sky e la sua piattaforma NOW spingono forte sul thriller nel mese di febbraio 2022, perlomeno per quanto riguarda le serie TV. Parecchia carne al fuoco per gli appassionati del genere, insomma, che potranno scegliere tra diversi nuovi contenuti.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV su Sky a febbraio 2022? Di seguito è possibile dare un’occhiata a 5 contenuti che potrebbero meritare una possibilità.

Leggi anche: 5 serie TV Netflix da vedere a febbraio 2022

Le migliori serie TV su Sky a febbraio 2022

Da Vigil – Indagine a bordo a un nuovo show su un patologo forense, ecco le serie da non perdere il secondo mese dell’anno.

Vigil – Indagine a bordo

Il 7 febbraio si aggiunge al catalogo una miniserie britannica che ruota intorno a una morte a bordo di un sottomarino lanciamissili, su cui viene chiamata a indagare l’ispettore capo Amy Silva della polizia scozzese. Le indagini portano alla misteriosa scomparsa di un peschereccio scozzese, da qui la polizia entra in conflitto con la Marina e i servizi di sicurezza britannici.

Professor Wolfe

Il 13 febbraio spetta l Professor Wolfe approdare su Sky: si tratta di un apprezzato patologo forense, ma soprattutto uno dei migliori investigatori d’Inghilterra. Un moderno Sherlock Holmes, che grazie al suo intuito innato è in grado di risolvere anche i casi più difficili. Proprio come il famoso detective nato dalla mente di Arthur Conan Doyle, il suo carattere imprevedibile lo rende una persona fuori da ogni schema.

L’indice della paura

Il 18 febbraio esce invece L’indice della paura, in cui Josh Hartnett interpreta un genio dell’informatica che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale in grado di manipolare i mercati finanziari, sfruttando i loro timori. Qualcuno tuttavia si introduce nella sua casa di Ginevra e il mondo dell’informatico crolla in appena 48 ore, mentre lui si ritrova a combattere contro un nemico sconosciuto. L’indice della paura è un thriller finanziario in quattro episodi, basato sull’omonimo bestseller del 2011 di Robert Harris.

Affari segreti di damigelle

Altra serie thriller per gli appassionati, dal 19 febbraio arriva su Sky la storia di tre amiche la cui vita cambia indissolubilmente quando una di loro invita senza saperlo un estraneo malintenzionato nel loro mondo. L’ossessione agghiacciante di uno stalker si scontra così con un groviglio di bugie e risate in questo adattamento contemporaneo del grande successo di Elizabeth Coleman.

Hotel Portofino

Ambientata nel periodo dell’ascesa di Benito Mussolini e la nascita del fascismo, questa serie mystery ha come sfondo la riviera ligure degli anni Venti e sarà disponibile dal 28 febbraio. La storia racconta le vicende della figlia di un ricco industriale che si trasferisce in Italia per poter aprire un albergo tipicamente britannico nella città di Portofino. A vestire i panni della protagonista Bella è Natascha McElhone, ma nel cast sono presenti anche Mark Umbers, nei panni dell’affascinante ma pericoloso marito di Bella, e Anna Chancellor, che interpreta Lady Latchmere, l’ospite più influente ma difficile da accontentare.

A proposito del noto broadcaster, ecco 5 film che avreste dovuto vedere a gennaio 2022 su Sky.