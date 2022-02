Chi ha un Apple Watch fa più attività fisica

Secondo un sondonaggio di AIA Australia, le persone che indossano un Apple Watch tendono a fare più attività fisica: vediamo il motivo.

Una compagnia di assicurazioni sanitarie ha appena affermato che le persone che indossano un Apple Watch si muovono il 51% in più di quelli che non ne posseggono uno.

Un rapporto di AIA Australia mostra che gli over 50 hanno aumentato la loro attività fisica in media del 51% con un Apple Watch al proprio polso. L’aumento complessivo in tutte le fasce d’età è stato ancora un impressionante 35%, secondo l’assicuratore.

AIA Australis offre, a chi partecipa al programma AIA Vitality, la possibilità di ottenere un Apple Watch. Se le persone raggiungono gli obiettivi di movimento, i pagamenti per il loro nuovo orologio si riducono, fino a rendere gratuito il dispositivo indossabile. In poche parole, più si muovono, più possibilità hanno di ottenere un wearable della mela. Ciò solleva la questione se il movimento sia dovuto alla presenza dell’Apple Watch oppure può essere un indicatore del fatto che molte persone hanno fatto movimento proprio per ottenere un regalo gratuitamente.

Tuttavia, il motivo non ha molta importanza: ciò che conta è che gli utenti facciano moto, movimento e sport. L’attività fisica infatti, riduce lo stress e l’insorgere di malattie e fa stare in forma e in salute le persone.

Se state cercando un bell’incentivo a muovervi infatti, l’Apple Watch Series 7 è il miglior orologio smart che potete acquistare oggi e vale la pena dare un’occhiata al prezzo presente su Amazon. Lo portate a casa a 419,00€ anziché 439,00€.

Personalmente, grazie al suo display generoso, alla possibilità di scrivere messaggi con la tastiera, al tracking degli allenamenti sportivi, non riesco a farne a meno. Ma è ottimo anche per monitorare il sonno, il battito cardiaco, il livello di ossigenazione nel sangue e molto altro ancora.

Comodissima poi, la funzione di rilevamento delle cadute introdotta con l’ultima generazione di smartwatch Apple; al momento infatti, si scopre che ha salvato la vita di moltissime persone.