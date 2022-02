iPhone ha dominato il mercato degli smartphone negli USA nel 2021

Dagli ultimi dati ottenuti da Counterpoint Research, emerge che iPhone è stato lo smartphone più popolare negli Stati Uniti di tutto il 2021.

L’iPhone continua ad essere lo smartphone più popolare negli Stati Uniti; questo è quanto hanno affermato gli analisti. Apple ha dominato il mercato per tutto il 2021.

iPhone: il più apprezzato dagli utenti statunitensi

Gli Stati Uniti sono uno dei mercati di punta per la gamma iPhone, essendo una fonte affidabile e importante delle entrate complessive di Apple. Nell’analisi di Counterpoint Research, i dati che coprono tutto il 2021 indicano che l’OEM di Cupertino detiene poco più del 50% delle spedizioni di smartphone dal primo trimestre del 2021 al quarto trimestre del 2021. L’anno è iniziato con il 55% del mercato per il primo trimestre, in un settore in crescita del 14% anno su anno anno.

La cifra è leggermente scesa nel secondo trimestre (si parla comunque di un 53%), con le spedizioni del colosso americano in crescita del 38%, anche se la carenza di iPhone SE apparentemente “ha ostacolato la crescita prepagata“. Nel complesso, le spedizioni del mercato degli smartphone negli Stati Uniti sono cresciute del 21% nel medesimo periodo.

Nel terzo trimestre del 2021, il mercato ha rallentato la sua espansione, aumentando solo dell’1% su base annua. Sebbene detenesse una quota di mercato del 47%, Apple ha comunque registrato una crescita delle spedizioni del 19% su base annua, grazie al forte lancio della serie iPhone 13. Nel quarto trimestre, ha visto aumentare la sua presa sul mercato statunitense al 56%.

Il rivale più vicino di Apple è stato Samsung, ma ha raggiunto il picco di una quota del 34% solo nel terzo trimestre del 2021 e si è ridotto al 22% nel quarto trimestre. Secondo gli analisti, Samsung “non è riuscita a rifornire la sua serie S21 abbastanza velocemente“, il che ha comportato un calo della quota di mercato.

L’iPhone non sta riscuotendo un notevole successo solo negli Stati Uniti. A gennaio, Counterpoint ha affermato che l’azienda di Tim Cook aveva visto una rinascita in Cina.