La serie tv Amazon del Signore degli Anelli: ecco il trailer

La serie tv di Amazon, il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si mostra in un teaser trailer rilasciato durante il Super Bowl.

Già sapevamo sarebbe successo, ma vederlo dal vivo ha il suo fascino: durante la serata del Super Bowl è stato rilasciato il primo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie tv di Amazon Studios in arrivo a settembre, esattamente il 2, su Prime Video.

La serie si è mostrata in 60 secondi di spot che hanno messo in mostra la qualità tecnica della produzione, oltre che l’ambientazione e l’epoca in cui si svolgeranno i fatti di questo serial.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si motra nel primo trailer

La serie sarà ambientata durante la Seconda Era, esattamente nel periodo in cui vennero forgiati gli anelli: sarà interessante vedere prendere vita tutte queste storie, e soprattutto capire se alcuni dei personaggi iconici dei film vedranno la luce all’interno della produzione Amazon.

Ecco la sinossi completa: