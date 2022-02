WhatsApp per Android beta: torna la vecchia interfaccia

WhatsApp ha cambiato negli ultimi giorni l’interfaccia dei contatti su Android, tornando a quella precedente, ma solo nella versione Beta.

Negli ultimi giorni WhatsApp ha cambiato, almeno per chi sta testando la beta, la gestione dei contatti su Android, tornando alla vecchia interfaccia. Quello che cambia è la divisione dei contatti in due liste: le chat recenti e quelli contattati più spesso.

Per i primi, si tratterebbe effettivamente delle chat più recenti in ordine cronologico; i secondi, invece, sarebbero quei contatti sentiti più spesso tramite messaggi, che magari non sono nella top di quelli recenti ma con cui scambiate molti messaggi nel corso delle giornate.

Android: torna la funzione WhatsApp per i contatti più sentiti

L’aggiornamento in questione è il 2.22.5.9, e per ora è soltanto in beta. Nel caso in cui superasse questa fase, allora arriverebbe su tutti i dispositivi Android. Questa funzione in realtà esisteva già da tempo, ma con un aggiornamento era stata tolta per semplificare. Molti utenti per si erano lamentati per questa scelta, e quindi l’azienda ha deciso di tornare indietro e rimettere le due liste.

WhatsApp non sta lavorando solo a questo: il software ha visto il cambiamento anche del design della finestra dell’app durante le chiamate di gruppo, sempre su Android (anche se su qualche beta per iOS era stata vista qualche modifica del genere).

A prescindere da tutto, questa scelta di cambiare la lista contatti non andrà ad inficiare l’esperienza per chi ormai si era abituato alla lista unica: d’altronde, il cambiamento è minimo e non intacca la funzionalità di base.

Resta da vedere se riuscirà a superare la fase beta, magari approdando anche su dispositivi Apple, o se rimarrà un esperimento abbandonato all’interno della pletora di funzioni beta che non hanno mai visto la luce (anche se il fatto che questa feature già esistesse in passato fa ben sperare in un ritorno). Non ci resta che attendere quindi nuove info direttamente dall’azienda.