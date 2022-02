Motorola Moto G22 si mostra online: specifiche e render rivelati

In queste ore sono emersi online i render ufficiali del nuovo Moto G22 di Motorola, contestualmente alle specifiche tecniche del dispositivo.

Motorola ha svelato il suo primo smartphone di punta del 2022 chiamato Edge 30 Pro. Ora, l’azienda inizierà a spostare la sua attenzione sul segmento di fascia media e, a quanto pare, uno dei primi terminali in ​​arrivo sarà proprio il Moto G22.

Motorola Moto G22: mediogamma con carattere

Il dispositivo che dà il via alla serie Moto G del 2022 potrebbe essere un telefono super economico. Pertanto, le specifiche sono tutt’altro che impressionanti. Oggi, una nuova serie di indiscrezioni è apparsa per confermare le specifiche di questo gadget. Inoltre, abbiamo un paio di rendering da osservare per dare un’occhiata al design del suddetto midrange prima del debutto.

Il Moto G22 è pensato chiaramente per il segmento di fascia bassa e dovrebbe avere un prezzo super conveniente. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sulla disponibilità esatta, ma possiamo aspettarci che raggiunga i mercati emergenti oltre a quelli canonici.

Le specifiche trapelate finora suggeriscono che il mediogamma conterrà un SoC MediaTek Helio G37. Parliamo di un nuovo chipset avente un’architettura a 12 nm e gli stessi otto core ARM Cortex-A53 visti sul chip dello scorso anno. Sarà abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e supporterà l’espansione della memoria tramite scheda micro SD.

Vanterà uno schermo LCD IPS da 6,5 ​​pollici con una risoluzione HD+ di 1.600 x 720 pixel. Il tipster afferma che il gadget porterà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questo probabilmente è uno dei motivi per cui il telefono ha un Helio G37.

Spostandoci sul retro, il midrange disporrà di una camera principale da 50 MP con apertura f/1.8. Ci sarà anche uno snapper ultrawide da 8 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 2 MP per le riprese macro o il rilevamento della profondità. Avrà un foro per lo snapper frontale da 16 MP.

Il telefono presenterà un jack per cuffie da 3,5 mm, uno scanner di impronte digitali e una batteria da 5000 mAh. Da noi potrebbe avere un costo di 200€ circa.