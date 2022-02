Windows 11, novità anche per il gaming

Un nuovo aggiornamento di Windows 11 migliora ulteriormente il supporto dell’OS ai videogiochi, con un focus ora per i titoli in finestra.

Microsoft continua a migliorare Windows 11 di volta in volta con moltissime novità, fra le quali troviamo spesso anche dei dettagli legati al mondo dei videogiochi. L’OS in questione, proprio come lo era ormai diventato lo scorso, si apre infatti pienamente al mondo dei videogiochi, visto anche che il colosso di Redmond ha investito molto nella sua divisione Xbox, la quale si concentra su PC tanto quando sulle console proprietarie.

Il nuovo aggiornamento di Windows 11 nello specifico offre dei miglioramenti e delle ottimizzazioni per i giochi PC, portando le feature che prendono il nome di HDR Game Calibration, Auto HDR, VRR e riducendo l’input lag dei titoli più vecchi.

Windows 11 introduce ottimizzazioni e miglioramenti per i giochi PC

Nel primo caso si parla di un miglioramento riguardante l’accuratezza dei colori sui display HDR, proprio come avviene su Xbox, il con tre impostazioni che vengono scelte per la calibrazione. L’Auto HDR, ancora una volta giunto proprio da Xbox Series X/S, era già presente sul sistema, ma ora la compagnia permette ai giochi in finestra di supportare questa tecnologia e il VRR, migliorando quindi la latenza. Il tutto risulta accessibile nelle impostazioni del sistema, con anche delle ottimizzazioni per i giochi in finestra esclusive che riguardano titoli che girano su librerie DirectX 10 e DirectX 11.

Il grosso cambiamento sta quindi nel non dover per forza far girare ogni titolo a schermo intero, dato che i cambiamenti e le migliore risultano visibili ora anche se si opta, in base al proprio setup e alle proprie preferenze, di giocare in finestra.

Si tratta di una scelta generalmente data dal fatto che potrebbe risultare un’azione comune quella di cambiare continuamente scheda grazie a comandi come ALT+Tab, processo decisamente più lento per quando delle applicazioni funzionano a schermo intero, che permette loro di giovare di diverse migliorie nel campo dell’ottimizzazione. Ovviamente, come tutte le novità a cui pensa Microsoft per il suo gioiellino, si ha modo di “ignorare” quanto proposto e non sfruttare le varie ottimizzazioni, nel caso in cui queste non siano gradite.