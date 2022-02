FWA: cos’è e come funziona

Come funziona FWA, la nuova tecnologia che consente la connessione a banda larga o ultralarga senza la necessità di cavi telefonici o fibra.

Il Fixed Wireless Access è una nuova tecnologia che consente di fruire di una connessione a banda larga o ultralarga senza la necessità di dotarsi di cavo telefonico o fibra. FWA utilizza infatti le onde radio per la trasmissione dei dati, in maniera simile a quanto avviene con le connessioni cellulari.

Ad esempio, nei piccoli Comuni remoti e rurali, dove scavare per stendere la fibra è un investimento non sempre giustificato dal numero di utenti che poi aderiranno al servizio, o per coprire quelle aree dove è riscontrabile una scarsa qualità di connessione xDSL perché distanti dal Cabinet o dalla Centrale.

FWA, la tecnologia

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) o Fibra Misto-Radio è un tipo di connessione a banda larga (20 mega) o ultralarga (oltre i 30 mega e fino a 100 mega) in cui i dati viaggiano attraverso delle onde radio, invece che sui più tradizionali cavi telefonici o su fibra. Il segnale si sposta tramite la fibra ottica fino alla Stazione Radio Base, da dove poi “prosegue” per il tratto finale via onde elettromagnetiche.

Il collegamento dalla BTS fino all’edificio dell’utenza da servire viene infatti effettuato tramite rete mobile. Questa tecnologia è stata ideata in origine come evoluzione di una connessione di rete LAN senza fili (WLAN – Wireless Local Area Network) tra diversi edifici, ma poi si è sviluppata fino a diventare un sostituto della tradizionale connessione fissa a Internet.

Come funziona in casa

Per l’utente finale cambia infatti poco a livello di utilizzo, in quanto una volta installato il router adatto il servizio funziona come una tradizionale connessione 100% fissa. Può infatti navigare tramite il dispositivo hardware che si aggancia al segnale via radio, e poi lo distribuisce in casa tramite la normale rete Wi-Fi (o via connessione diretta con cavo ethernet). Anche alcuni smartphone di ultima generazione sono compatibili con lo standard FWA, e quindi possono accedere a Internet alla massima velocità collegandosi direttamente al segnale radio, senza passare dal router di casa.