Galaxy A42 5G, lo smartphone 5G economico di Samsung

Redazione Webnews,

Entrare nel veloce e potente mondo del 5G è diventato improvvisamente più economico grazie a Samsung e al nuovo Galaxy A42 5G appena presentato dall’azienda sudcoreana, che aveva già portato il 5G negli smartphone di fascia media col Galaxy A51 5G, commercializzato da Samsung a partire da 479,90 euro.

Il nuovo Galaxy A42 5G, però, punta ad essere, per stessa ammissione di Samsung, il dispositivo 5G più economico fino ad oggi. La società non si è ancora sbilanciata sul prezzo né ha svelato le specifiche complete del nuovo dispositivo in arrivo entro la fine dell’anno, ma ha anticipato la presenza di un display OLED da 6.6″ e una fotocamera principale dotata di quattro sensori.

Il Samsung Galaxy A42 5G sarà disponibile soltanto in versione nera e potrebbe essere dotato anche di un lettore di impronte digitali nascosto sotto al display, come già fatto da Samsung col Galaxy A41 o col più recente Galaxy A51, senza dimenticare il Galaxy A70 e Galaxy A80.