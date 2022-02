L’obiettivo di Apple: un triliardo di dollari entro il 2030

Apple ha un chiaro obiettivo espansionistico per il suo futuro: dovrebbe riuscire a guadagnare un triliardo di dollari entro il 2030.

Il CEO di Apple ha un chiaro percorso in mente: l’azienda vorrebbe arrivare ad un trilione di entrate entro il 2030 grazie alle sue attività presenti e future.

Apple: cosa aspettarci dalla mela per i prossimi anni?

Apple potrebbe raggiungere un trilione di dollari di entrate annuali con una continua espansione delle sue varie attività, secondo un professore della New York University, con acquisizioni e investimenti in campi come banche, ricerca, salute e l’Apple Car a lungo vociferata in grado di aiutare il colosso di Cupertino a raggiungere il traguardo entro il 2030.

A gennaio, la casa americana è diventata la prima società quotata in borsa al mondo a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari. Ma mentre è un gigante nel mercato azionario, è ancora indietro rispetto agli altri quando si tratta di entrate.

Come potrebbe raggiungere un trilione di dollari di entrate annuali? Il professore di marketing della NYU Scott Galloway sottolinea che l’OEM di Cupertino ha guadagnato 366 miliardi di dollari di entrate, poco più di un terzo del traguardo. Tuttavia, è molto indietro rispetto ai 470 miliardi di Amazon e ai 559 miliardi di Walmart.

Galloway ha suggerito venerdì che Apple ha alcune aree su cui può lavorare per raggiungere quel livello. Tuttavia, nel spingere per la crescita, potrebbe doversi espandere e sottrarre i mercati ad altre aziende storiche.

La mela beneficia già di avere le mani in pasta in diversi settori, con un ecosistema ricco e un mosaico di servizi strettamente collegati tra loro. Tanto che il professore crede “Nessun altro ha questo, o un percorso distinguibile per raggiungerlo“.

Per espandersi, Apple ha bisogno di capitale e nel 2021 ha generato 93 miliardi di dollari di free cash flow.

Il percorso delle entrate

Il primo porto di scalo di Galloway è il consumer banking, poiché Apple ha sia il capitale che la fiducia che le banche offrono ai clienti, così come le sue attività Apple Pay e Apple Card. Ipoteticamente, l’azienda potrebbe offrire un account consumatore Apple Cash, oltre ad altre funzionalità standard relative all’account, prima di espandersi in prestiti, investimenti e mutui.

Poiché le grandi banche statunitensi gestiscono circa 35 miliardi di dollari di entrate annue delle banche al consumo, il professore pensa che una Apple Bank potrebbe diventare un business da 75 miliardi di dollari entro il 2030.

Anche la ricerca è un percorso potenziale.

Sebbene Apple potrebbe non gestire le stesse entrate di Google dalle pubblicità, si stima che gestirà 50 miliardi di dollari di entrata entro il 2030.

Inoltre, Tim Cook è interessato all’aspetto sanitario da un po’; Galloway ipotizza che Apple potrebbe investire ulteriormente in servizi e potrebbe guadagnare 17 miliardi di dollari all’anno facendo di CVS il suo “fornitore sanitario integrato predefinito su iPhone“.

Si è anche ipotizzato che Apple “potrebbe semplicemente diventare CVS“, per consegnare qualsiasi articolo sanitario a casa dell’utente. Questo potrebbe fruttare 75 miliardi entro il 2030.

Si ritiene che la domotica sia un mercato da 80 miliardi di dollari e che potrebbe essere accelerato da “quel cannone di ricerca e sviluppo da 22 miliardi di dollari“. Difficilmente vedremo dei frigoriferi connessi del marchio americano, ma altri elementi più tipici della casa intelligente, invece sì: si pensa che la smart home sia “un’altra opportunità da 20 miliardi di dollari”. Un esempio? Il futuro ed ipotetico iPad da 15″ che sfiderebbe il neonato Amazon Echo Show 15.