samsung galaxy s22 ultra dxomark

DxOMark testa la fotocamera principale di Samsung Galaxy S22 Ultra: i risultati non fanno gridare al miracolo ma sono in pari a un device di OPPO.

Due settimane fa Samsung presentava la nuova gamma di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S22 e in queste ore DxOMark ha pubblicato i test relativi alla fotocamera di Samsung Galaxy S22 Ultra. Il modello premium che raccoglie e fa proprie le caratteristiche più peculiari della serie Galaxy Note, sembra non convincere appieno il team della compagnia francese.

I test di DxOMark mettono in evidenza i primi difetti di Samsung Galaxy S22 Ultra

Con un punteggio complessivo pari a 131, il nuovo device di fascia alta di Samsung si posiziona allo stesso livello di OPPO Find X3 Pro dell’anno scorso. Partendo dai punti di forza, la fotocamera del device di Samsung garantisce ottimi risultati per quanto riguarda il bilanciamento del bianco e la rappresentazione dei colori in quasi tutte le condizioni di scatto, mantiene una buona esposizione e anche per quanto riguarda le foto ritratto l’effetto bokeh è buono e naturale.

Il device di Samsung mostra i primi segni di cedimento quando si testa la velocità dell’autofocus: in questo caso le prestazioni di Galaxy S22 Ultra sono inferiori a quelle offerte invece da OPPO Find X3 Pro e iPhone 13 Pro Max. In ogni caso stiamo comunque parlando di un dispositivo che garantisce un’elevata esperienza di scatto in quasi ogni condizione di scatto, sebbene sia interessato da piccoli problemi che forse potrebbero essere risolti con un aggiornamento software.

I test completi di DxOMark sono disponibili a questo link.