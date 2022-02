TikTok: è in cima alla classifica dei social più “inquinanti”

Compare the Market ha confrontato le emissioni di carbonio provenienti dagli utilizzi dei social network: si è scoperto che TikTok è il più inquinante.

Il nuovo calcolatore delle emissioni di carbonio mostra che TikTok e Reddit sono i peggiori social sul fronte dell’inquinamento. Scopriamo insieme perché.

TikTok: perché è così inquinante?

Il sito di confronto del Regno Unito, Compare the Market, ha lanciato un nuovo portale che vi consente di scoprire quanta anidride carbonica state emettendo quando utilizzi i siti di social media. Tutto quello che dovete fare è dire al calcolatore quanti minuti trascorrete al giorno su ciascuno dei servizi presenti in commercio e “lui” sommerà le vostre emissioni totali al giorno e all’anno.

I servizi e le relative emissioni sono i seguenti:

Commentando il nuovo risultato, Brett Mifsud, Direttore Generale dell’Energia di Compare the Market, ha dichiarato:

Sebbene un rapido scorrimento di Facebook non causi gravi danni all’ambiente, trascorrere 5 minuti su ciascuna delle dieci principali piattaforme di social media ogni giorno equivale a oltre 20 kg di carbonio all’anno, pari a guidare 84,5 km (52,5 miglia), che può causare molti più danni, soprattutto considerando il numero di utenti dei social media in tutto il pianeta.

Anche se scoprire il vostro impatto sui social media può essere shockante, non è sicuramente la prima cosa che dovreste considerare quando si tratta di ridurre le emissioni.

Prendiamo, ad esempio, l’americano medio: ha un’emissione di carbonio di 15,52 tonnellate e i maggiori contributori a questo punteggio dipendono dal modo in cui si viaggia, da cosa si mangia e da come si riscalda la propria casa. Ci sono tanti metodi per ridurre le emissioni di CO2 ogni giorno, basta informarsi un minimo.

Compare the Market ha affermato che le emissioni medie al minuto per ciascuna app provengono dai risultati di Greenspector e sono state misurate su uno smartphone Galaxy S7. Si spera che qualcuno ai vertici di TikTok e Reddit veda queste cifre e formuli un piano per ridurre le proprie emissioni. Voi cosa ne pensate?

Quanto tempo trascorrete sui social network?