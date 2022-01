TikTok, ecco le ultimissime novità

TikTok continua a lavorare per offrire una serie di funzionalità che possano rendere sempre migliore l’esperienza sulla piattaforma.

TikTok è sempre più impegnata a offrire nuove funzionalità ai suoi utenti. D’altronde, come riportato in una nota sul suo sito ufficiale, “l’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrati dalla nostra community ci motivano a continuare ad investire in nuove funzionalità che siano di supporto per la scoperta, la creazione e la visione di contenuti in maniera divertente e sicura”. In quest’ottica sono diverse le caratteristiche sulle quali gli sviluppatori del noto social network cinese stanno lavorando in queste settimane. Si va dagli avatar simili a Bitmoji, al filtro delle parole chiave per la pagina For You, fino alle chat di gruppo, rese già disponibili. Ma procediamo con ordine.

TikTok, tutte le novità in arrivo

Stando a una serie di leak svelati dall’esperto analista Matt Navarra, TikTok starebbe studiando degli avatar simili ai Bitmoji. L’idea sarebbe quella di offrire ai frequentatori del noto social la possibilità di personalizzare al massimo il proprio avatar creandone uno anche somigliante all’utente, in versione cartoon. Per permettere agli utenti di continuare a creare, guardare e condividere con piacere su TikTok i contenuti che contano per loro, la piattaforma a pensato a un filtro delle parole chiave per la pagina For You (“Per te”). In questo modo le persone possono scegliere parole o hashtag associati a contenuti che non vogliono vedere nel loro feed e quindi evitare brutte esperienze. Allo stesso modo sono previste novità anche per le chat di gruppo, una delle funzioni più richieste dagli utenti che possono finalmente condividere facilmente i video rimanendo sull’app.

La funzione è attiva dallo scorso anno, ma in questi giorni si lavora per renderla disponibile in tutte le aree del mondo non ancora coperte e per migliorarla. Altre novità sulle quali TikTok sta lavorando sono le live streaming solo audio, sulla falsariga di quanto avviene per esempio su Clubhouse, e la condivisione dello schermo nei livestream estesa a tutti. Nel primo caso si parla di organizzare eventi dal vivo, ma solo in audio, come in una radio, magari per tenere una conferenza oppure una lezione, mentre nel secondo viene data la possibilità a una coppia di amici o collaboratori di andare LIVE in modo molto semplice per divertirsi, creare interazioni, raddoppiare le rivelazioni dietro le quinte e avere nuovi modi di connettersi con i top creator.

Dulcis in fundo, la piattaforma sta studiando funzionalità di abbonamento simili a Twitch. Anche su TikTok, dove attualmente i fan possono già dare denaro ai creatori sia inviando loro una mancia sia acquistando regali virtuali che possono essere inviati loro, presto un utente potrà abbonarsi a uno o più “personaggi”, oppure direttamente a qualcuno dei loro contenuti. In questo caso, con appositi pagamenti mensili, potranno accedere a delle produzioni esclusive, come newsletter o video, nonché a offerte e sconti riservati, e anche qui probabilmente per avere una “relazione” diretta con i loro account preferiti.