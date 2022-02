Tutte le novità Vivo attese per oggi

Il Vivo 23e è ufficiale, visto che la compagnia annuncerà il dispositivo nella giornata di oggi, svelando le varie specifiche tecniche.

Come confermato in via ufficiale nella giornata di ieri, Vivo ha delle novità in serbo degli utenti per oggi. Il colosso ha infatti svelato che avrà presto modo di presentare un nuovo gioiellino dedicato al mercato indiano, che verrà di sicuro approfondito grazie al nuovo evento ufficiale: stiamo parlando dello smartphone Vivo 23e.

C’è da dire che, come avviene in realtà raramente nel mercato della tecnologia, sappiamo già per certo che il reveal avverrà oggi, dopo che l’azienda ha già avuto modo di lanciare i Vivo 23 Pro e Vivo 23 nel mese di gennaio 2022.

Vivo è pronta a stupirci con tante novità

I dispositivi in questione si sono posti l’obiettivo di coprire la categoria premium dei dispositivi, seppur il nuovo gioiellino sia pensato invece stando a quanto anticipato per il segmento medio del mercato, seppur la community sia ancora in attesa di maggiori dettagli in tal senso, dato che la compagnia non ha svelato molto all’infuori dell’immagine teaser che potete vedere qui di seguito.

Come face to face with marvellous design. ​

Welcome a touch of elegance in your life with Sunshine Gold of #vivoV23e​.

Stay tuned. ​#DelightEveryMoment​

Know More: https://t.co/Zzm9OTyqEu pic.twitter.com/iziNLFYBKs — Vivo India (@Vivo_India) February 20, 2022

Stando a quanto anticipato, il dispositivo in questione si presenterà con un design formato da tre fotocamere nella parte anteriore, con una lente grandangolare e un sensore macro, all’infuori della principale. Kivrat Kohli, ambassador del brand Vivo, ha già svelato la colorazione Sunshine Gold, seppur di sicuro ci sarà altro da mostrare nel corso dell’evento di oggi. Pare che il dispositivo conterrà all’interno un SoC MediaTek con un totale di 6 GB di RAM, uscendo dalla custodia con il FunTouch OS di Vivo basato su Android 11.

Considerando che il Vivo 23 si è presentato con una batteria da 4.200mAh, è molto probabile che il nuovo gioiellino avrà invece modo di offrire una batteria maggiormente capiente, che verosimilmente si aggirerà intorno ai 5.000mAh, oramai uno standard del mercato, proprio come dovrebbe avvenire per la fotocamere presenti. Non ci resta che aspettare qualche ora per scoprire maggiori informazioni in merito al gioiellino.