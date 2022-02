OPPO Find X5 series: la ricarica rapida sarà un po’ sotto tono?

Con ogni probabilità OPPO Find X5 series arriverà con il supporto alla ricarica rapida a 15W: per alcuni è un po’ troppo poco.

Tra pochissimi giorni, durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, OPPO Find X5 series farà il suo debutto in Europa con tutta probabilità con il supporto alla ricarica rapida wireless a 15W. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, gli smartphone OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro sono stati scovati all’interno del database WPC (Wireless Power Consortium) che certifica il supporto alla ricarica rapida wireless a 15W: secondo alcuni, considerando le probabili specifiche tecniche dei due device, si tratta di un mezzo passo indietro e quasi non degno della fascia alta del settore mobile.

OPPO Find X5 series supporterà la ricarica rapida wireless a 15W?

Entrambi gli smartphone saranno ufficialmente svelati fra due giorni esatti, il 24 febbraio, e abbiamo già qualche idea piuttosto concreta sulle specifiche tecniche dei device: innanzitutto sappiamo che monteranno sensori fotografici nati dalla collaborazione con i laboratori Hasselblad. OPPO Find X5 Pro, il modello più spinto della serie, monterà un pannello AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione 1440 x 3216 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole e sensore di impronte integrato. Come processore sarà presente il modello Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 5000 mAh, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G e NFC.

OPPO Find X5 avrà una scheda tecnica leggermente meno spinta ma ugualmente molto competitiva per la fascia di prezzo a cui sarà introdotto. Non ci resta che attendere qualche giorno e scoprire se effettivamente i device offriranno o meno il supporto alla ricarica wireless a 15W.