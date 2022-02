Realme Book Prime: ci siamo, il debutto è dietro l’angolo

Il debutto del nuovo laptop del sub brand di OPPO, il Realme Book Prime, è alle porte: arriverà in Europa entro la fine di aprile.

Il laptop Realme Book Enhanced Edition è stato lanciato in Cina nel gennaio 2022. Lo stesso laptop è stato successivamente svelato come Realme Book Prime nel mercato indiano.

Realme Book Prime: ecco cosa sappiamo

Secondo i rapporti precedenti, in India e in Europa, Realme Book Prime dovrebbe essere commercializzato entro la fine di aprile 2022. Stiamo parlando del nuovo laptop del colosso cinese facente parte di OPPO.

MySmartPrice ha ricevuto esclusivamente informazioni relative al lancio globale dell’ultimo laptop del marchio. E il noto informatore, Mukul Sharma afferma che anche il dispositivo arriverà in simultanea sia in India che in Europa.

Come in India, nel mercato globale (Europa), la società ha lanciato Realme Book Slim l’anno scorso e ora, nei prossimi giorni, il marchio svelerà la nuova proposta per il 2022: si chiamerà Realme Book Prime al suo portafoglio in crescita. Il debutto global avverrà durante il mese di aprile, che è a poche settimane di distanza.

Specifiche e caratteristiche

Ecco cosa possiamo aspettarci dalla macchina: il laptop sarà alimentato da un processore Intel Core i5-11320H di undicesima generazione con architettura Willow Cove, basato su un processo di fabbricazione SuperFin a 10 nm. Questo SoC viene fornito con quattro core e otto thread con una frequenza turbo di base di 3,2 GHz e una frequenza core alta fino a 4,5 GHz.

Il laptop è dotato di 16 GB di RAM LPDDR4x dual-channel e 512 GB di veloce PCIe SSD. L’edizione Prime otterrà una CPU TDP più elevata con 35 W e un sistema di raffreddamento migliore con una doppia ventola di raffreddamento, rispetto al Book Slim. Sono previsti anche un display Full Vision 2K da 14 pollici con un rapporto di aspetto 3:2, una luminosità di 400 nit, una batteria da 54 Whr, una ricarica rapida da 65 W e una porta di tipo C.

Sul fronte delle porte, si otterrà una Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1 e un jack per cuffie da 3,5 mm.