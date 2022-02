Realme è pronto a rivoluzionare tutto con la ricarica a 200W

Ci sono buone possibilità che al MWC di Barcellona Realme svelerà la ricarica rapida a 200W: scopriamo tutti i dettagli in questo leak.

È ormai ufficiale che al MWC di Barcellona non avremo solo l’opportunità di ammirare Realme GT2 series, ma anche l’incredibile tecnologia per la ricarica rapida a 200W. L’incredibile novità è stata svelata in queste ore da Gizmochina che ha pubblicato la foto in esclusiva del probabile caricabatterie che consentirà di raggiungere questa incredibile velocità di ricarica.

Realme sta per lanciare la ricarica rapida a 200W

Etichettato con il codice prodotto VCK8HACH, il caricabatterie di Realme avrà un output a 200W (20V-10A) e sarà molto probabilmente l’accessorio che consentirà al colosso cinese di raggiungere questo traguardo. Nei giorni scorsi, inoltre, il sempre affidabile leaker Digital Chat Station aveva anticipato che Realme avrebbe presto svelato la ricarica rapida a 150W: con tutta probabilità la compagnia ha alzato l’asticella ancora più in alto raggiungendo la cifra record di 200W.

Resta da capire quale sarà il primo smartphone ad essere compatibile con la nuova ricarica rapida: Realme GT2 Pro, il modello top di gamma del momento, raggiunge una velocità di ricarica massima a 65W. Realme non è la prima azienda a raggiungere questo traguardo: Xiaomi, la scorsa estate, aveva presentato la tecnologia di ricarica rapida a 200W in grado di ricaricare una batteria da 4000 mAh in appena 8 minuti.

Riuscirà Realme a fare lo stesso o addirittura meglio? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa tirerà fuori dal cilindro.