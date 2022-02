Scovata una straordinaria collezione di retro games

In Nebraska sono state ritrovate delle giacenze di magazzino di più di 20 anni fa con dentro molti retro games per SNES e Mega Drive.

Un negozio di videogiochi in Nebraska chiuse negli anni ’90 i battenti, lasciando una miriade di retro games dell’epoca dentro ad un magazzino per almeno due decadi. Dopo anni sono stati svelati quei giochi, risalenti al Super Nintendo, Sega Mega Drive e Saturn, e molti di quelli sono ancora sigillati.

Il video nell’articolo purtroppo non mostra molto bene i contenuti, ma basta vedere a colpo d’occhio per trovare dozzine di giochi per SNES ancora chiusi e con il cellophane intorno. Questo ha dell’incredibile visto che il cartone dei videogiochi per Super Nintendo era molto fragile.

Dozzine di retro games per Super Nintendo, Sega Mega Drive e Saturn sono stati ritrovati

La scoperta triste è che molti di questi giochi sono in realtà di sport, tipologia che non ha molto valore (e che è rimasta invenduta per un motivo), ma non mancano delle perle di altissimo valore e dei giochi molto rari, come per esempio Chrono Trigger.

Tra gli altri giochi che compaiono in video possiamo vedere Turtles in Time, Final Fantasy III e persino Sunset Riders. Ora i prodotti verranno messi in vendita da parte di GameRoom, ma prima dovranno essere valutati e prezzati per bene.

Capita sempre più spesso che intere miniere di retro games vengano scoperte dentro a capannoni poco trafficati: si tratta di rimanenze di magazzino che spesso rimangono a macerare, un po’ perché all’epoca non c’era questa visione di collezionismo in termini di videogiochi, un po’ perché i fallimenti di alcuni negozi lasciavano molta merce invenduta.

Questa cosa è successa anche con dei cabinati, macchine per videogiocare che spesso si trovavano nei bar e nelle sale giochi e che, con il tempo, sono cadute in disuso: non è raro trovare capannoni con queste macchine coperte da centimetri di polvere, che però possono essere rimesse a nuovo e vendute per molti soldi.