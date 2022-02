Street Fighter 6: ecco il teaser

La mattina scorsa il countdown di Capcom ha rivelato un teaser trailer dedicato a Street Fighter 6 che ne annuncia l’arrivo futuro.

In un orario proibitivo di ieri, attorno alle 6.00, è stato rivelato il titolo celato dietro al countdown di Capcom, conto alla rovescia comparso sul loro sito che preannunciava l’arrivo di qualcosa: ebbene, si tratta di Street Fighter 6.

Il gioco, che si è mostrato in un teaser trailer breve, è in lavorazione e sarà per la prima volta senza Yoshinori Ono, che ha abbandonato l’azienda nel 2020. Il teaser mostra due personaggi di Street Fighter 6: il primo è Ryu, storico combattente della saga, mentre il secondo è Luke, l’ultimo personaggio inserito dentro al precedente gioco come DLC.

Street Fighter 6 è ufficiale e si mostra in un teaser

Una delle domande che gli utenti si sono fatti riguarda lo stile di gioco: se il precedente capitolo aveva infatti puntato su uno stile animato, stavolta sembra di essere davanti a qualcosa di più realistico e cupo. Come evolverà la serie?

C’è da evidenziare però che alla fine del teaser tornano quegli splash di colore iconici di Street Fighter V, quindi potremmo trovarci davanti ad uno stravolgimento limitato del titolo, magari con un piglio più dark ma senza troppe differenze. Ora dovremo aspettare l’arrivo di nuove informazioni, che potrebbero venir rivelate durante quest’estate, magari in uno degli eventi estivi della cornice di Summer Game Fest.

Street Fighter 6, la prossima evoluzione della famosa serie Street Fighter, che ha venduto più di 47 milioni di unità da quando è entrata in scena 35 anni fa, è ora in fase di sviluppo. Il teaser trailer ha offerto un assaggio del futuro di Street Fighter™, mentre il pilastro della serie Ryu si scontra con il nuovo sfidante Luke. Il 45° e ultimo personaggio del roster di Street Fighter V avrà un ruolo chiave nel prossimo progetto legato a Street Fighter. La trama inoltre potrebbe raccontare nuove vicende, magari avanzate nel tempo, visto il volto più invecchiato di Ryu.