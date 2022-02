Ufficiale: Red Magic 7 Global Edition in vendita dal 10 marzo

La versione globale del potente smartphone da gaming Red Magic 7 sarà disponibile ufficialmente a marzo. Tutti i dettagli nella news.

Nubia Technology Ltd ha annunciato che la versione globale del Red Magic 7 sarà disponibile ufficialmente per l’acquisto dal 10 marzo. Presentato la scorsa settimana in anteprima in Cina, questo potente gaming phone è basato sul chip Snapdragon 8 Gen 1 e vanta caratteristiche di assoluto rilievo.

La versione globale ha anche il nuovo REDMAGIC OS 5.0, il sistema operativo personalizzato che utilizza l’ultima versione di Android 12 e include nuove funzionalità per Game Space, per massimizzare l’esperienza di gioco con le scorciatoie gaming e nuovi plug-in, come la “Quick Picture Library” che consente ai giocatori di visualizzare le immagini che hanno salvato e visualizzarli in game.

Red Magic 7 Global Edition

Che questo nuovo smartphone targato Nubia Technology Ltd sia stato pensato per il gioco e per soddisfare le esigenze degli appassionati più esigenti lo si evince da ogni suo dettaglio: CPU, display, ventola di raffreddamento, GPU, software, su questo dispositivo tutto è spinto al massimo, per la gioia degli hardcore gamer.

La versione globale di Red Magic 7 sarà disponibile in tre versioni differenti: Supernova, con 18GB RAM + 256GB di memoria, che simboleggia la stella radiosa nell’oscurità; Pulsar, con 16 GB RAM + 256 GB di memoria, ispirata a una stella di neutroni lampeggiante con colori sfumati blu-rosa pulsanti; e Obsidian, con 12GB + 128GB, ispirato a un vetro vulcanico formato dalla lava che si raffredda rapidamente e che gli dona un aspetto “magico”. Nel dettaglio, prezzi inclusi:

Obsidian 12GB RAM + 128GB Black – 629 euro

Pulsar 16GB RAM + 256GB – 729 euro

Supernova 18GB RAM + 256GB – 799 euro

Il gaming phone dispone di uno schermo AMOLED da 6,8 pollici in formato FHD+, con profondità di colore a 10bit e lettore di impronte integrato. Vanta poi un nuovo sistema ICE 8.0 per la dissipazione del calore, con l’adozione di una micro-ventola, e una batteria da 4.500mAH con ricarica a 65W. La fotocamera anteriore è una classica 8MP f/2.o e c’è anche il supporto alle reti 5G.

Scheda tecnica