LOL 2 ci siamo quasi: Amazon Prime Video presenta la sigla

In vista del debutto di LOL 2 su Prime Video, Amazon ha svelato la sigla della nuova stagione che prenderà il via nella giornata di domani.

Finalmente gli utenti avranno presto modo di mettere mano sulla seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori (o LOL 2), visto che questa giungerà sulla piattaforma di Prime Video targata Amazon nella giornata del 23 febbraio, ormai imminente.

Non sappiamo ancora se con questi nuovi episodi la compagnia riuscirà a replicare anche in Italia il successo ottenuto con la prima stagione, la quale ha creato in giro per internet moltissima voglia di vedere episodi simili a quelli già visti, seppur con nuovi attori (e qualche piacevole ritorno).

LOL 2 sta per arrivare: Prime Video rilascia la sigla

Un interessante dettaglio della serie riguardava la sigla iniziale, pronta a presentare attori, conduttori, e questa volta anche ospiti speciali, visto che il nuovo video è stato caricato ufficialmente sulla piattaforma di YouTube, potete vederlo qui di seguito per una conferma sul cast e sui personaggi che si divertiranno a non dover ridere per svariate ore.

Ovviamente, la sigla non è altro che un metodo carino per introdurre i comici che renderanno unica questa nuova stagione, e non anticipa in alcun modo gli eventi che vedremo nella nuova stagione, evitando quindi di svelare eliminazioni e vincitore della prossima sfida.

Per chi non conoscesse LOL: Chi ride è fuori, e volesse prepararsi a LOL 2, stiamo parlando di una serie che vede dei comici chiusi in una grande stanza, con varie possibilità di interazione attraverso un palcoscenico, come anche vari oggetti utili per far ridere gli altri concorrenti (con alcuni portati direttamente da casa).

L’obiettivo non è solamente quello di far ridere gli altri concorrenti grazie alla propria comicità, pronta a esplodere dopo molte ore, ma anche quello di evitare di ridere in prima persona, il che dopo una prima ammonizione porta a un’eliminazione definitiva dallo show. Ovviamente, l’ultimo a resistere a questa difficilissima sfida è quello che ha modo di portare a casa la vittoria, dopo la fatica fatta nel resistere alle battute di tutti gli altri comici.