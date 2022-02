Motorola Moto G22: eccolo nei primi render ufficiali

Motorola lancerà a breve il mediogamma Moto G22; il dispositivo vanterà uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione 1600×720 pixel.

La scorsa settimana abbiamo ricevuto diversi nuovi dettagli relativi al futuro Motorola Moto G22 avente nome in codice Hawaii+ e poche ore fa, il noto tipter Evan Blass (@EvLeaks su Twitter) è tornato alla ribalta per fornirci maggiori dettagli.

Motorola Moto G22: cosa sappiamo?

I rendering della scorsa settimana hanno mostrato l’iterazione con schermo OLED del device, mentre questa settimana possiamo vedere il modello con pannello LCD. Sì, ci saranno due versioni, a quanto pare.

La parte anteriore sembra essere raffigurata da un LCD da 6,5 ​​pollici 1.600 x 720 px con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un foro per lo snapper centrale.

La parte posteriore racchiude una configurazione a tripla lente leggermente modificata che si dice vanti: una cam principale da 50 MP, uno snapper ultrawide da 8 MP e due moduli da 2 MP per gli scatti macro e le foto con bokeh attivo.

Il mediogamma del colosso americano di proprietà di Lenovo utilizzerà il chipset MediaTek G37, ancora non annunciato, che dovrebbe presentare quattro core ARM 53 con clock a 2,3 GHz e quattro core ARM 53 in esecuzione a 1,8 GHz. Non di meno, dovrebbe essere presente anche una GPU non identificata con clock a 680 MHz.

Le versioni di base del telefono offriranno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Il Motorola Moto G22 sarà venduto anche come Lenovo K15+ in alcuni mercati. Sotto la scocca troveremo una batteria da 5.000 mAh, un jack per le cuffie e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente alloggiato nel pulsante di accensione. Non ci sono parole su prezzi e disponibilità.