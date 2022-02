Samsung Galaxy S21 FE: il display è colpito da un bug piuttosto fastidioso

Si moltiplicano le segnalazioni di alcuni utenti muniti di Samsung Galaxy S21 FE che lamentano di uno strano bug al display.

Samsung Galaxy S21 FE, il primo smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano del 2022 che ha anticipato l’arrivo della serie Samsung Galaxy S22, è al centro di un piccolo caso per quanto riguarda un singolare bug che colpisce il display senza alcun motivo apparente. Infatti, in rete e sul forum ufficiale della compagnia, si moltiplicano le testimonianze di chi, munito del device, nota un importante calo di frame durante l’utilizzo quotidiano del telefono.

Il display di Samsung Galaxy S21 FE è colpito da uno strano bug

Come ben sappiamo il device non dispone della tecnologia LTPO che consente la modulazione dinamica della frequenza di aggiornamento: il display di Samsung Galaxy S21 FE si può impostare a 60 Hz o a 120 Hz. Per un motivo non ancora ben noto, in alcuni casi sembra che la frequenza di aggiornamento del display crolli ben al di sotto dei 60 Hz causando una lentezza disarmante delle animazioni: sembra quasi che il terminale non riesca a garantire la fluidità dell’interfaccia per un collo di bottiglia a livello del processore.

“Ci sono momenti in cui la frequenza di aggiornamento scende molto al di sotto dei 60 Hz, causando enormi ritardi nell’animazione dell’intera interfaccia utente, sottolinea un utente sul forum ufficiale di Samsung. Di solito, devo riavviare il telefono affinché sia di nuovo tutto liscio. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, la frequenza di aggiornamento crolla di nuovo.”

Al momento sembra che il bug colpisca le unità munite del processore Exynos 2100: non ci resta che attendere una risposta ufficiale da Samsung e l’eventuale rilascio di un hotfix per risolvere il bug una volta per tutte.