Samsung Galaxy S21 FE 5G è ufficiale e prenotabile

Dopo tanta attesa Samsung ha annunciato finalmente il suo Galaxy S21 FE. Scopriamo insieme questa versione “economica” dell’S21.

Dopo mesi di indiscrezioni, Samsung ha annunciato ufficialmente la versione “FE” (Fan Edition) 5G del Galaxy S21 che mantiene molti degli aspetti dell’originale, ma ad un prezzo decisamente più economico. Il Samsung Galaxy S21 FE è stato infatti sviluppato come una sorta di flagship dal costo non eccessivo, cioè dire uno smartphone dotato di una piattaforma hardware da top di gamma e alcune funzionalità di rilievo, ma con alcuni compromessi utili a non “costringere” l’azienda produttrice ad alzare troppo il prezzo.

Un fan model coi controfiocchi

Samsung Galaxy S21 FE vanta un processore Snapdragon 888 al posto dell’Exynos 2100 (octa-core) a 5nm dell’originale, con 6 GB o 8 GB di RAM in grado quindi di combinare velocità e prestazioni interessanti, ma dal punto di vista di caratteristiche e software non presenta nessuna novità “particolare” per questo modello, se non che giunge sul mercato con Android 12 preinstallato con personalizzazione One UI 4. Il display è da 6,4” Dynamic AMOLED 2X FHD+ 2340×1080, con tecnologia Super Smooth 120Hz a garanzia di massima fluidità di scorrimento. La frequenza di aggiornamento ottimizzata offre feed super reattivi e fulminei tempi di risposta al tocco in modalità Gioco.

La fotocamera da 12 megapixel permette al device di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, mentre la tecnologia Knox Vault mantiene criptati i dati biometrici. Lo smartphone è protetto anche da schizzi di acqua e polvere. Vediamo insieme le specifiche tecniche del nuovo dispositivo che sarà disponibile dall’11 gennaio al prezzo di circa 769 euro (versione 128/6 GB) o 839 euro (per il modello 256/8 GB) in quattro colorazioni, ovverosia Olive Green, Lavender, White e Dark Grey, sempre con finitura opaca.

Samsung Galaxy S21 FE: le specifiche tecniche