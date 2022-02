I tablet e i PC più venduti: ecco chi domina le classifiche

Scopriamo insieme chi ha dominato le classifiche dei tablet e dei PC: nel primo, c’è Apple che è al primo posto, nel secondo invece, c’è HP.

I dati di Canalys sul mercato dei personal computer e dei tablet mostrano che le spedizioni negli Stati Uniti sono cresciute dell’1% nel 2021. Le vendite hanno totalizzato ben 135 milioni di unità tutto l’anno.

Apple ha dominato la quota di mercato dei tablet con oltre 19 milioni di spedizioni. Ciò è stato possibile nonostante le spedizioni di tablet della mela abbiano richiesto fino a nove settimane. Complessivamente, si tratta di un drastico calo del 17% rispetto a due anni fa e las sua quota di mercato è passata dal 44,6% nel quarto trimestre del 2020 al 40,2% nel quarto trimestre del 2021.

I tablet e i PC: quali sono le aziende che hanno dominato il mercato?

La domanda di tablet, ad ogni modo, nel suo complesso è diminuita, poiché le spedizioni sono diminuite del 31%. Apple non è stata la prima nel mercato dei PC, poiché HP ha detenuto quasi il 30% della quota. La mela, tuttavia, si è guadagnata il posto tra i primi cinque venditori dell’anno.

I fissi sono stati la categoria con le migliori prestazioni e hanno registrato una crescita del 9% nel 2021. Secondo Canalys, il segmento commerciale dei PC ha rappresentato il 49% del mercato nel quarto trimestre del 2021.

“La crescita complessiva del settore dei PC negli Stati Uniti nel 2021 mette in evidenza il potenziale a lungo termine della domanda inizialmente creata dalla pandemia“, ha affermato Brian Lynch, analista di Canalys Research. “Sebbene il quarto trimestre 2021 abbia mostrato prestazioni meno impressionanti rispetto all’anno in generale, il mercato è ben posizionato per continuare a fornire opportunità significative, soprattutto dal punto di vista dei ricavi, per il prossimo anno in un contesto di forte domanda aziendale…“