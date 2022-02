Sony Xperia 5 IV sarà bello, potente e impossibile?

Un nuovo rumor svela alcune informazioni importanti su Sony Xperia 5 IV, lo smartphone Android di fascia alta con lo Snapdragon 8 Gen 1.

Sony non ha assolutamente perso l’interesse verso il mercato mobile nonostante le timide vendite del ramo aziendale, e in queste ore è stato pubblicato un inedito rumor circa Sony Xperia 5 IV atteso al lancio con un hardware al top sotto tutti i punti di vista.

Nel corso degli ultimi anni Sony si è distinta dal resto dei competitor puntando su device con una diagonale molto contenuta – anche questo pare abbia un display da “appena” 6.1 pollici – e con un comparto fotografico preso direttamente in prestito dalla serie Alpha delle macchine fotografiche professionali.

Arrivano nuovi rumor su Sony Xperia 5 IV

Come dicevamo, Sony Xperia 5 IV dovrebbe montare un display da 6.1 pollici e mantenere quindi un look & feel simile a quello del modello attuale. Discorso diverso invece per quanto riguarda il peso: Sony Xperia 5 IV dovrebbe raggiungere i 180 grammi contro i 168 grammi dell’attuale generazione, oltre a montare i vetri Gorilla Glass Victus su entrambe le facciate.

Come sensore principale sembra si continuerà a puntare sul Sony IMX557 da 12 MP che troviamo anche su Sony Xperia 1 II. Si tratta di un sensore con dimensioni di 1/1.7″ con pixel 1.8 µm – il più grande mai introdotto in uno smartphone – simile a quello introdotto sui modelli Xperia 1 e 5. Per quanto riguarda il sensore telescopico sembra probabile l’introduzione del modello Sony IMX663 da 12 MP (dimensioni di 1/2.93″ con pixel 1.22 µm) e doppia lente focale con zoom 3x e 4.4x, mentre come sensore ultra grandangolare si parla del Sony IMX363 da 12 MP.

Secondo queste informazioni Sony Xperia 5 IV avrebbe un comparto fotografico simile a quello del modello attuale, ma ci sarebbero differenze per quanto riguarda l’hardware. È quasi scontato sottolineare che il nuovo smartphone di Sony monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: a tal proposito, il leaker indica che il gigante giapponese avrebbe scelto di ricevere le forniture per il processore SM8475 da TSMC e non da Samsung, molto probabilmente in arrivo con il nome di Snapdragon 8 Gen 1+.