Apple immagina una tastiera che integra il sistema operativo macOS

Apple sta esplorando la possibilità di integrare un Mac perfettamente funzionante all’interno di una tastiera, che ricorda i computer domestici degli anni ’80, come il Commodore 64 e il Sinclair ZX Spectrum.

Il concept è stato rivelato dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti in una nuova domanda di brevetto Apple chiamata “Computer in an input device“, che descrive uno chassis più spesso in stile Magic Keyboard con “tutti i componenti di un computer ad alte prestazioni” integrati sotto il cofano .

Il patent descrive la premessa per un tale dispositivo, che potrebbe essere collegato a un display esterno separato tramite una singola porta I/O progettata per ricevere sia dati che alimentazione e accoppiato in modalità wireless con un trackpad o un mouse per input aggiuntivi.

Sebbene i dispositivi di elaborazione portatili, come laptop e tablet, possano essere agganciati a una stazione dell’ufficio o dell’ufficio domestico che include un display secondario per fornire un’esperienza di elaborazione simile a un’esperienza di elaborazione desktop, questi dispositivi richiedono comunque un set aggiuntivo di input dispositivi per imitare un dispositivo di elaborazione desktop. Inoltre, il display principale di dispositivi come laptop e tablet spesso potrebbe non essere utilizzato quando il dispositivo è agganciato a una stazione che include un display secondario, aggiungendo dimensioni e costi potenzialmente non necessari a tali dispositivi informatici portatili.

I dispositivi informatici qui descritti possono incorporare o alloggiare in altro modo uno o più componenti informatici all’interno di un dispositivo di input per fornire un’esperienza di elaborazione desktop portatile in qualsiasi luogo avente uno o più monitor di computer. Ad esempio, un utente può trasportare una tastiera che ospita un computer, invece di trasportare un intero laptop o una torre e una tastiera. Poiché è spesso necessaria una qualche forma di dispositivo di input per interagire o interfacciarsi con un dispositivo di elaborazione, compresi i componenti di elaborazione all’interno dell’alloggiamento o dell’involucro di un dispositivo di input può eliminare la necessità di set ridondanti di dispositivi di input e riduce il numero di componenti che devono essere trasportato dall’utente. Inoltre, il dispositivo di input può eliminare componenti aggiuntivi come i display, che non sono necessari se utilizzati con un monitor di computer autonomo, riducendo così i costi e le dimensioni.