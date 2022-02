Belkin presenta il dock Connect Pro Thunderbolt 4 a 12 porte

Belkin ha appena presentato la nuovissima docking station Connect Pro Thunderbolt 4 che costa circa 400 dollari. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Belkin ha appena annunciato il nuovo dock Connect Pro Thunderbolt 4 con ben 12 porte; scopriamone tutte le caratteristiche in questo articolo completo.

Belkin: Connect Pro Thunderbolt 4, le caratteristiche

Il noto produttore Belkin ha annunciato ieri il debutto di Connect Pro Thunderbolt 4 Dock, una docking station che offre connettività Thunderbolt 4 per una larghezza di banda totale di 40 Gb/s e supporto per la ricarica rapida, per il doppio display e molto altro ancora.

Il Connect Pro Thunderbolt 4 Dock è compatibile con Mac e PC e offre 12 porte di alimentazione, dati e video. Ci sono due porte Thunderbolt 4 (una a monte e una a valle), due HDMI 2.0, una USB-C, due USB 3.1 USB-A, due USB 2.0 USB-A, c’è anche uno slot per schede SD, una porta Gigabit Ethernet e un jack audio da 3,5 mm.

Non dimentichiamo che permette anche di gestire al meglio un singolo display 8K fino a 30 Hz, due pannelli 4K fino a 60 Hz e tre schermi con laptop selezionati. La porta USB-C dispone della tecnologia PowerDelivery 3.0 e supporta fino a 90 W per la ricarica dei dispositivi collegati.

Oltre al Dock Pro Thunderbolt 4, Belkin ha presentato oggi anche un cavo Thunderbolt 4 che funziona insieme a questo gadget. Il cavo offre una larghezza di banda di 40 Gb/s e ben 100 W di alimentazione. Certo, i costi non sono contenuti ma parliamo di accessori speciali per i lavoratori e per chi utilizza MacBook Pro di punta.

Il dock CONNECT Pro Thunderbolt 4 di Belkin può essere acquistato da Amazon.com o dal sito Web di Belkin per 400 dollari, mentre il cavo Thunderbolt 4 è disponibile sul sito Web di Belkin per 45 o 70 dollari a seconda del modello scelto.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che Apple sta riuscendo a tenere il passo fra domanda e offerta con i suoi laptop premium da 14 e 16 pollici e processore Apple Silicon M1 Pro. Ancora difficoltà produttive invece, per la variante Max.