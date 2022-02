CoopVoce: traffico telefonico in regalo con EVO da 4,90€ al mese

L’iniziativa è valida fino al 9 Marzo 2022 in tutti i punti vendita, con Self SIM e online sul sito ufficiale di CoopVoce.

CoopVoce ha lanciato in questi giorni una nuova proposta per le nuove attivazioni in portabilità legate ai pacchetti EVO da 4,90 euro al mese. Adesso è infatti possibile ricevere 10 euro di traffico telefonico bonus in omaggio, che diventano 20€ se il cliente è Socio Coop e lo dimostra comunicando il numero della tessera in fase di attivazione. L’iniziativa è valida fino al 9 Marzo 2022 nei punti vendita, con Self SIM e online sul sito ufficiale dell’operatore.

Tutti i pacchetti EVO di CoopVoce

Come scritto in precedenza, per fruire di questa promozione occorre attivare uno dei pacchetti legati al portafoglio EVO, ovverosia EVO Voce & SMS a 4,90 euro al mese, EVO 30 a 6,90 euro al mese e EVO 100 a 8,90 euro al mese. Ciascuno di loro propone ovviamente servizi e zioni differenti in base alle necessità dell’utente. Entrando nel dettaglio, abbiamo la più economica delle tre, la EVO Voce & SMS che offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 MB di traffico dati in 4G.

EVO 30 propone invece ogni mese i classici minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,90 euro al mese. Infine, come accennato prima, con 8,90 euro mensili EVO 100 garantisce ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 100 Giga internet in 4G.

Vi ricordiamo che per tutte e tre le offerte l’operatore applica le condizioni del piano tariffario, il quale prevede che terminati i Giga o gli SMS, il cliente può comunque effettuare il rinnovo in anticipo tramite l’app CoopVoce, dall’Area Clienti del sito, inviando un apposito SMS, chiamando il Servizio Clienti 188 o contattando il numero gratuito 4243688. Inoltre la connessione 4G di CoopVoce si appoggia alla rete mobile di TIM, alla massima velocità posibile, in Italia e all’estero.