Clubhouse: ora si può interagire con la chat di testo nelle stanze audio

Clubhouse rilascia una nuova incredibile funzionalità, ereditata direttamernte da Skype e Zoom: si chiama In-Chat Room. Ecco in cosa consiste.

Clubhouse ora consente agli utenti di interagire nelle stanze vocali con la chat di testo; ecco l’ultima novità del social network che ha sconvolto l’intero 2021.

Se ricordate, Clubhouse è stato lanciato nel 2020 come social network dedicato alla chat audio dal vivo, un’idea che è stata poi seguita da concorrenti come Twitter e Reddit. Ora l’azienda ha annunciato un importante cambiamento alla sua app, che ora consentirà agli utenti di interagire nelle stanze vocali con la chat di testo.

Clubhouse: la novità che non ci aspettavamo

Come annunciato dal social network sul suo blog ufficiale, la compagnia vuole che tutti possano partecipare alle conversazioni live, sia in formato audio che in testo. Denominata “In-Room Chat“, la nuova funzionalità opera in modo simile a ciò che offrono app come Zoom e Skype: un’area di chat di testo all’interno di una live room.

Non vuoi perdere il tuo momento per condividere una barzelletta killer? Vuoi inserire una richiesta di brano? Vuoi reagire con l’emoji 🔥? Ora puoi rilasciarlo nella chat in-room.

I moderatori della stanza vocale saranno in grado di eliminare i messaggi di chat e i creatori possono scegliere di disabilitare la chat di testo all’avvio di una nuova stanza. Clubhouse afferma che il pubblico avrà anche opzioni per segnalare commenti e fornire feedback ai moderatori per garantire che il luogo sia uno spazio sicuro. Tuttavia, moderare i commenti in stanze con centinaia o migliaia di persone non sarà certamente un compito facile.

Le stanze con chat di testo abilitata avranno un’icona dedicata nella parte inferiore sinistra dello schermo. Al termine della stanza, tutti i messaggi inviati durante la chat potranno essere letti da chiunque voglia, semplicemente leggendo/ascoltando il ​​Replay della room. Il social network prevede inoltre che la nuova opzione aiuti i creatori a condurre “sondaggi rapidi o domande di approvvigionamento” su una chat dal vivo con più utenti.

All’inizio di quest’anno, Clubhouse ha ampliato la sua piattaforma al web, in modo che chiunque possa entrare in un a stanza. Tuttavia, non è ancora possibile partecipare come relatore via web.

La nuova feature è ora disponibile per gli utenti; scaricatela subito dall’App Store o dal Play Store.