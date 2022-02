Sony resuscita il Walkman in chiave 2.0

Sony rilascia un nuovo Walkman in chiave 2.0: gode di features all’avanguardia e ha un design che ricorda il vecchio device degli anni ’90.

Sony ha appena rilasciato i suoi Walkman NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2, dispositivi hi-fi tascabili che mettono in risalto i primi modelli degli anni ’80.

I nuovi prodotti del marchio promettono un audio ad altissima fedeltà ad un prezzo abbastanza abbordabile. I due gadget riaccendono lo spirito degli iconici modelli che regnavano quando gli smartphone erano ancora un sogno proibito.

Sony: ecco i Walkman ZM2 e AM2

Per la Gen Z all’ascolto, i Sony Walkman era uno strumento audio molto popolare prima che i dispositivi di musica digitale diventassero una norma e il WM-20, così come alcuni altri modelli, erano più identificabili e iconici del mercato. Questo era più compatto degli altri device quando fu rilasciato nel 1983, e offriva un’esperienza audio eccezionale. Non di meno, era anche bello e compatto.

Il primo terminale audio digitale e compatto della compagnia è stato il Sony Network Walkman e l’evoluzione è stata davvero eccezionale fino ad oggi con il lancio di questi prodotti. L’azienda ha dovuto fare i conti con la popolarità degli iPod di Apple fino a questo momento, ma continua a reggere il confronto in qualche modo.

I due nuovi lettori musicali premium, NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2, sono dotati di alcuni design distinti che si rivolgono a una nicchia specifica del mercato. Presentano alcuni colori accattivanti per attirare l’attenzione degli audiofili e degli intenditori di Walkman.

La compagnia afferma inoltre che il materiale utilizzato per i due prodotti è di alta qualità e durevole, oltre a fornire le note di basso chiare e potenti fornite dai prodotti. Lo ZM2 è il modello di punta tra i due e offre 256 GB di spazio di archiviazione integrato rispetto ai 128 GB dell’AM2. Inoltre viene fornito con un migliore mix di componenti e il vantaggio di prezzo necessario per andare con il suo standard premium.

Il primo NW-WM1ZM2 ha un prezzo di £ 3.350 ($ 4.484) mentre il secnodo, il NW-WM1AM2, costa £ 1.300 ($ 1.740) nel Regno Unito. Non è chiaro se l’attuale valutazione dei prodotti, in particolare lo ZM2, sia competitiva sul mercato.

Sicuramente si rivolgono ad una fetta di utenti, ovvero gli audiofili, che vogliono prodotti premium che consentano un ascolto senza limiti e senza compromessi.