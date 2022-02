Iliad riduce la tariffa voce a consumo verso l’Ucraina

Mentre la guerra con la Russia imperversa, Iliad lancia un’iniziativa per agevolare le chiamate internazionali verso l’Ucraina.

“Date le recenti notizie e considerato il valore, in particolare in questo momento, di poter mantenere collegamenti con amici e familiari, iliad ha previsto per tutti i propri utenti una riduzione del 60% della tariffa voce verso fissi e mobili in Ucraina, da 0,57€/min a 0,21€/min. Tale riduzione sarà valida fino al 30 aprile 2022“. Con questo scarno quanto chiaro comunicato, il noto operatore telefonico ha annunciato la nuova iniziativa volta a favorire i contatti con l’Ucraina in un moment così difficile come adesso.

Iliad riduce i costi per chiamare l’Ucraina: cosa cambia?

La promozione, che è gratuita e si è attivata in automatico il 24 febbraio 2022, prevede una tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi per tutte le destinazioni. Con la nuova iniziativa messa in atto da Iliad per favorire le comunicazioni tra familiari e amici, la tariffa a consumo voce dall’Italia verso fissi e mobili in Ucraina è diventato temporaneamente di 21 centesimi di euro al minuto al posto del vecchio costo di 57 centesimi di euro al minuto.

La crisi tra Russia e Ucraina continua a tenere banco sulla scena internazionale, complice l’intromissione degli Stati Uniti e della NATO che rischiano paradossalmente di inasprire i torni e di scatenare un conflitto di proporzioni bibliche.

Kiev deve fare i conti in queste ore non solo con la presenza di oltre centomila soldati russi, ma anche con una serie di problemi logistici e tecnici legati alla comunicazione. Ecco perché iniziative come questa possono rivelarsi molto utili.