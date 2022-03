Amazon Prime Video, un marzo da Champions League

Marzo, mese di Champions League su Amazon Prime Video, con le dirette di Real Madrid-PSG e di Juventus-Villareal.

Questo mese torna la Champions League con le gare di ritorno della prima fase ad eliminazione in diretta. Le partite degli ottavi di finale verranno trasmesse anche su Amazon Prime Video, che come risaputo ha acquistato i diritti di trasmissione delle migliori partite del mercoledì di quella che una volta veniva chiamata Coppa dei Campioni per il triennio 2021-2024. In sostanza, viene trasmessa sempre una gara di una squadra italiana impegnata di mercoledì nella fase a gironi e, in caso di qualificazione, anche fino alle semifinali.

Il ritorno degli Ottavi di Champions League

Il prossimo 9 marzo 2022, appuntamento quindi al Santiago Bernabeu di Madrid, dove alle 21.00 scenderanno in campo il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il PSG di Mbappè. Quest’ultimo è stato l’autore della rete con la quale all’andata degli ottavi di finale i francesi hanno battuto le merengues, beffandole in pieno recupero al 94°. Match dunque avvincente, che potete gustarvi sul servizio di video on demand offerto da Amazon.com.

Sette giorni dopo, invece, appuntamento all’Allianz Stadium di Torino, dove scenderà in campo la Juventus dei Dybala e Vlahovic contro gli spagnoli del Villarreal. Dopo l’1 a 1 dell’andata, l’obiettivo per entrambe le squadre è quello di vincere, anche perché il nuovo regolamento della UEFA non tiene più in conto la regola del gol in trasferta, che in caso di pareggio, in passato, valeva doppio.

Da quest’anno, infatti, in caso di parità nel computo totale dopo le partite di andata e ritorno, i gol in casa e quelli in trasferta avranno lo stesso valore. Per cui si andrà ai supplementari. Anche in questo caso, appuntamento su Prime Video alle 21.00 per la diretta, ma se volete seguire il pre-partita, allora dovrete collegarvi alle 19.30. Di seguito, ecco il calendario completo delle sfide di Champions League su Amazon: