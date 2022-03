Fortnite: sta per arrivare una nuova skin di Spider-Man?

Un leak comparso in rete farebbe pensare all’arrivo prossimo di una nuova skin di Spider-Man nel gioco di Epic Games, Fortnite.

Fortnite è ormai il Re dei Battle Royale: il suo gameplay mescolato tra shooting e costruzioni, con la valanga di collaborazioni e skin che possiede o che ha avuto, lo rende il non plus ultra del genere. Ora sembra che una nuova skin di Spider-Man sia in arrivo, insieme a tante altre cose.

Si parla di una nuova skin di Spider-Man perché in realtà il recente battle pass (che permette di sbloccare contenuti aggiuntivi tramite una valuta in game) è stato completamente dedicato a lui. C’è da dire anche che qualche tempo fa era arrivata anche la skin di Spider-Man di No Way Home, quindi potrebbe anche significare un ritorno di quella.

Spider-Man già ha le sue skin in Fortnite, ma potrebbe arrivarne una nuova

Un’altra teoria che gira in rete è legata ai nemici di Spider-Man: qualche tempo fa era stata rilasciata la skin di Green Goblin, e non sarebbe strano vedere l’arrivo di skin su Doctor Octopus o l’Avvoltoio. C’è anche chi parla di Spider-Man in senso più lato, evidenziando che esistono anche Miles Morales, lo Spider-Man Ultimate visto nel film animato Sony, e anche Spider-Gwen.

– And even more! — Shiina (@ShiinaBR) February 28, 2022

Il tweet recita, precisamente:

Un nuovo costume di Spider-Man (Encrypted)

Nuove sfide settimanali

Nuove Settimane Folli

Il Revolver

Nuove collaborazioni

Missioni legate al Paradigma

Nuove skin Fortnite Original

Molto altro ancora

Come potete vedere non si parla solo di Spider-Man: sebbene sembra essere la cosa più intrigante – soprattutto perché criptata – ci sarebbero in arrivo anche nuove sfide, una nuova arma (il revolver), nuove collaborazioni (si parla di Peacemaker e John Cena, tanto per dirne alcuni).

Ricordiamo infine che qualche giorno fa è stato annunciato il nuovo fumetto crossover tra Marvel e Fortnite, che si chiamerà Guerra Zero; qualche tempo fa invece era stata rilasciata una serie crossover tra Batman e Fortnite, chiamata Punto Zero.