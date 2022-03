Morbius si mostra nel trailer finale prima dell’uscita

Morbius si mostra nel trailer finale e rivela la sua data d’uscita definitiva: in Italia il film con Jared Leto arriverà il 31 marzo.

A metà tra un antieroe e un villain, Morbius è uno dei personaggi più conosciuti dai fan di Spider-Man, nonostante fino ad oggi non ha mai avuto modo di comparire sul grande schermo. Ora, finalmente, abbiamo una data d’uscita ufficiale del film che vedrà Jared Leto impersonare il Dr. Morbius, ovvero il 31 marzo.

L’attore e cantante interpreta il nuovo antieroe della Marvel, il Dr. Morbius, nel film diretto da Daniel Espinosa. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, nel cast sono presenti anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Morbius è in uscita il 31 marzo al cinema

Brillante scienziato affetto da una malattia incurabile, il Dr. Morbius cercherà in qualche modo di salvarsi trovando una soluzione che però diventerà problematica. Il personaggio durante la sua vita editoriale Marvel ha sempre ricoperto un ruolo particolare: facente parte dei personaggi “problematici” della Casa delle Idee, ricalca un po’ la posizione del Dr. Curt Connors, Lizard, ma con un piglio più vicino al classico vampiro.

Nato quindi come un classico villain che cerca di non fare del male ma che si ritrova costretto dal fato, da un po’ di tempo invece è passato al lato buono grazie ad uno scontro con Blade, personaggio che a breve vedremo comparire nel Marvel Cinematic Universe con il volto di Mahershala Ali. Morbius arriverà il 31 marzo al cinema in Italia, di seguito la sinossi:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.