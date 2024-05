Giro d'Italia 2024: come vederlo in streaming dall'estero

Il Giro d’Italia 2024 è ufficialmente partito: la manifestazione ciclistica più importante del paese si prepara a fare tappa in tante località e potrai seguire tutto ovviamente in diretta televisiva sulla RAI o in diretta streaming su RaiPlay. E se ti trovi all’estero? Nessun problema, perché ti basta utilizzare una VPN come Cyberghost, in sconto a 2,19 euro al mese, per aggirare il blocco territoriale e assistere alla diretta come se ti trovassi in Italia.

Giro d’Italia 2024 in streaming dall’estero con Cyberghost VPN

Perché dovresti utilizzare Cyberghost VPN se ti trovi all’estero? Perché, appunto, la visione dei contenuti su RaiPlay è bloccata se ti trovi in un paese diverso da quello nostrano. Attivando una VPN hai la possibilità di simulare la tua presenza nel bel Paese e dunque far partire lo streaming senza problemi. Ecco come devi fare:

Abbonati a Cyberghost VPN sfruttando la nuova offerta a soli 2,19 euro al mese Scarica Cyberghost VPN sul dispositivo che hai scelto di usare per la visione, come un PC, uno smartphone o un tablet Inserisci le credenziali ricevute dopo aver aperto l’applicazione Seleziona un server italiano e poi apri RaiPlay per dare il via alla diretta del Giro d’Italia 2024

Utilizzare Cyberghost VPN ti offre inoltre diversi vantaggi utili più che dilettevoli come la possibilità di navigare in modo sicuro, protetto e anonimo ovunque ti trovi, avere la certezza che i tuoi dati non vengano condivisi con nessuno e la possibilità di usare il tuo abbonamento su fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Non ti resta che abbonarti sfruttando la nuova offerta per iniziare subito la visione del Giro d’Italia 2024 in streaming su RaiPlay anche se ti trovi fuori dall’Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.