OnePlus Nord 3: confermati dettagli chiave

OnePlus Nord 3 sarà un midrange davvero incredibile: vanterà il SoC Dimensity 8100, il supporto alla fast charge da 150W e molto altro ancora.

I dettagli sulla tanto attesa data di lancio globale del midrange premium OnePlus Nord 3 sono comparsi su Internet. All’inizio di questa settimana, le specifiche di un misterioso telefono del marchio di Pete Lau sono trapelate online, rivelando che conterrà il SoC Dimensity 8100 sotto il cofano. Per ricordare, recentemente Realme e OPPO hanno mostrato la loro ricarica rapida da 150 W al MWC 2022. Questa tecnologia può caricare completamente una batteria da 4.500 mAh in soli 15 minuti.

Adesso abbiamo saputo che anche OnePlus è al lavoro su un nuovo telefono con supporto alla fast charge super veloce. Quindi, diamo un’occhiata ai dettagli.

OnePlus 3 avrà la fast charge da 150W?

OPPO ha tenuto una conferenza stampa alla fiera MWC (Mobile World Congress) 2022. Il marchio cinese di elettronica di consumo ha annunciato che sta collaborando con OnePlus per offrire una soluzione di ricarica da 150 W.

Inoltre, la fast charge da 150 W debutterà all’interno del prossimo OnePlus, che diventerà ufficiale nel secondo trimestre dell0anno. In altre parole, il nuovo midrange Nord 3 con una soluzione da 150 W potrebbe essere lanciato ad aprile, maggio o giugno.

Purtroppo la compagnia non ha fatto luce sul moniker e sulle specifiche principali del suo prossimo telefono. Tuttavia, un nuovo rapporto di Android Central suggerisce che il telefono potrebbe essere lanciato all’interno della serie Nord. Inoltre, la pubblicazione ritiene che il nuovo device potrebbe debuttare con il moniker OP Nord 3. Si dice che trarrà ispirazione dal Realme GT Neo 3.

L’amministratore delegato di Pete Lau afferma che la nuova tecnologia arriverà per la prima volta su uno smartphone del brand nel secondo trimestre del 2022 nel suo ultimo post sul forum.

A parte questo, il co-fondatore dell’azienda ha anche fatto luce sui miglioramenti della OxygenOS nello stesso post. La tecnologia di ricarica SuperVOOC da 150 W di OPPO è in grado di caricare completamente una batteria da 4500 mAh in soli 15 minuti.

Tuttavia, con una ricarica da 65 W, normalmente sono necessari 38 minuti per caricare completamente la stessa unità. Per di più, ci vorranno solo 5 minuti per portare il telefono dallo 0 al 50 percento con questa opzione.