Amazon Luna disponibile negli USA

Il servizio in abbonamento di Amazon dedicato al Gaming, Luna, è disponibile negli Stati Uniti dopo un anno e mezzo di periodo in beta.

L’ultima volta che si è parlato di Amazon Luna è stato circa 2 anni fa: questo servizio in abbonamento dell’azienda è rimasto da allora in beta, senza rivelare mai data d’uscita o eventuali dettagli. Ora, finalmente, Amazon Luna è uscito ufficialmente, ma solo negli Stati Uniti d’America.

Il servizio sfrutta il cloud gaming per permettere ai videogiocatori di giocare ai titoli più blasonati, e lo fa sfruttando un sistema di canali: per l’occasione, sono stati rilasciati tre canali per il lancio, così da iniziare a popolare il servizio.

Amazon Luna sfrutta il Cloud Gaming

Il canale più importante è senza dubbio il Prime Gaming Channel, che regala giochi ogni mese agli utenti Prime: in questo caso, i giochi gratis sono Devil May Cry 5, Observer System Redux, PHOGS! e Flashback, e saranno gratuiti per tutto il mese di marzo. Gratis ma solo per una settimana invece Immortals Fenyx Rising, che sarà giocabile dall’8 al 14 marzo.

Gli altri due canali sono il Retro Channel, che da accesso a giochi retro come Street Fighter II: Hyper Fighting, Metal Slug 3 e Castlevania Anniversary Collection, e il Jackbox Games Channel, che sfrutta le proprietà intellettuali di Jackbox per proporre giochi multiplayer (offline e online) della serie, molto divertenti da fare in compagnia. I due canali hanno un costo di 4,99 dollari al mese ciascuno.

Come spiegavamo qui sopra, a differenza di Google Stadia (che permette di acquistare giochi singoli) o l’Xbox Game Pass (che da accesso a giochi pagando un mensile), Amazon Luna sfrutta i canali per dare accesso a giochi tematici. Per questo motivo sono già confermati per questo servizio canali come Ubisoft Plus (17,99 dollari per tutti i giochi Ubisoft), il Family Channel (2,99 dollari per giochi da famiglia) e il Luna Plus (da 5,99 dollari, ma ancora non sappiamo cosa avrà al suo interno). Ad ora però ci sono solo i tre canali che abbiamo evidenziato qui sopra.