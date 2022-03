Motorola Edge Plus scontato a soli 399€!

Il Motorola Edge Plus, telefono di fascia medio-alta pieno di potenzialità, si presenta a un prezzo imperdibile sulla piattaforma di Amazon.

Lo smartphone Motorola Edge Plus è disponibile a un prezzo da non farsi scappare su Amazon, visto che si presenta come un fulmine a ciel sereno con uno sconto del 67%, il quale abbatte il prezzo moltissimo, portando il telefono di fascia medio-alta alla portata di molti più utenti.

Si tratta di un dispositivo che generalmente si offre con un prezzo ben più esigente, e che questa volta risulta davvero un best buy per via delle proprie caratteristiche. Il gioiellino offre uno schermo OLED con risoluzione Full HD+ da 6,7 pollici. All’interno è presente il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650, pronto a offrire performance in grado di accontentare tutti gli utenti, oltre che il supporto alla tecnologia del 5G. Il prodotto attualmente disponibile al prezzo di 399,00€ circa offre 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Lo smartphone Motorola Edge Plus è disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon

Non manca un comparto fotocamere assolutamente degno di nota, specialmente a questo prezzo, visto che si parla di una principale da 108 MP sul retro, 16 MP + 8 MP, con 25 MP frontali. La batteria da 5.000mAh garantisce, anche grazie allo schermo OLED, una durata fino a due giorni, risultando compatibile sia con la ricarica rapida cablata e sia con quella wireless.

Il brand di Motorola ha avuto modo di rilasciare molti dispositivi nel corso degli anni, ma questa novità si presenta con le potenzialità per accontentare sia gli utenti in cerca di un device non troppo costoso, sia chi punta ad accaparrarsi un dispositivo pressoché senza compromessi.

Se siete quindi alla ricerca di un gioiellino pronto a offrire performance ottime e che non pecca in pressoché nessun aspetto, dovreste di sicuro considerare l’offerta a tempo limitato presente sulla piattaforma di E-Commerce, dato che questa di sicuro non avrà modo di durare molto, avendo a che fare con un prezzo così conveniente.