Ucraina, webcam dal vivo: come vedere la situazione in diretta

Una serie di webcam posizionate in varie città dell’Ucraina permettono di osservare in tempo reale la situazione in stream online su YouTube.

Mentre continua l’avanzata dell’esercito russo all’interno del territorio dell’Ucraina, con un’offensiva militare che si svolge anche nel cyberspazio, e continuano gli sforzi diplomatici da parte di molti leader mondiali per cercare di far trovare un’intesa pacifica alle parti in causa, la situazione nel Paese est europeo si fa sempre più critica. In un momento come questo la voglia di saperne di più attraverso fonti di informazione dirette e in tempo reale può trovare sfogo, per così dire, in una serie di webcam locali che consentono di gettare uno sguardo dal vivo sul territorio.

Ucraina, le trasmissioni in diretta streaming

Su YouTube ci sono infatti diversi canali che trasmettono in streaming da diverse località dell’Ucraina, sfruttando i segnali di quelle telecamere di solito posizionate dai governi per altri scopi, come per esempio il controllo del traffico, del meteo o per questioni di sicurezza interne. Tra questi vi segnaliamo due account che attraverso una serie di cam riprendono e trasmettono costantemente dalla capitale Kiev da varie angolazioni.

In questo modo potete monitorare voi stessi quanto accade in tempo reale nelle diverse zone della città, dove si registrano combattimenti nelle zone vicino all’aeroporto e in alcune aree periferiche.

Un altro blocco di telecamere dal vivo riprende invece anche la città di Leopoli, che potete vedere nei riquadri in basso in video. Anche se poi a seconda dei casi, chi trasmette tende a spostare le immagini da un punto all’altro dei mini schermi.

Quest’altra webcam dà direttamente su Dnipro e Odessa. La prima è la terza città più popolosa dell’Ucraina, capoluogo dell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k e importante porto fluviale del paese. L’altra è una città dell’Ucraina meridionale sul mar Nero, capoluogo dell’oblast’ omonima.

Purtroppo alcune telecamere non sembrano più operative, come quelle di Kharkov, città che nelle scorse ore è stata colpita da un pesante bombardamento che tra le altre cose ha distrutto la sede del governo locale.