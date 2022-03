Prime Video, 5 serie TV da non perdere a marzo 2022

Ecco le migliori serie TV Prime Video di marzo 2022: dalla seconda stagione di Star Trek: Picard a Upload 2.

Prime Video introduce nel suo catalogo buone novità già dalla prima settimana del mese. Il marzo 2022 della piattaforma streaming di Amazon porta con sé contenuti interessanti dal punto di vista seriale, sia per quanto riguarda le produzioni originali che quelle di terze parti.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV su Prime Video a marzo 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV su Prime Video a marzo 2022

Dal ritorno dello show ambientato nell’universo di Star Trek alla seconda stagione della comedy sci-fi di successo Upload, ecco le serie da non perdere questo mese.

The Boys Presents: Diabolical

Il 4 marzo debutta sulla piattaforma streaming il primo spin-off della popolare serie The Boys. Si tratta di una produzione animata ambientata nel pericoloso e spregiudicato universo dello show anti-supereroistico, composta da otto episodi ognuno dei quali caratterizzato da un proprio stile – si passa quindi dagli anime giapponesi agli horror coreani, attraverso i classici cortometraggi animati americani.

Star Trek: Picard 2

Sempre il 4 marzo giunge nel catalogo un graditissimo ritorno per i fan di Star Trek: i nuovi episodi di Picard, dieci in totale, saranno diffusi settimanalmente ogni venerdì. Nelle nuove puntate assisteremo a un viaggio entusiasmante nel passato intrapreso dall’ex ammiraglio della Flotta Stellare e il suo equipaggio. Una vera e propria corsa contro il tempo per salvare la galassia e affrontare uno dei suoi più grandi nemici, l’onnipotente Q (interpretato nuovamente dal veterano di Star Trek: The Next Generation John de Lancie).

Upload 2

L’11 marzo, invece, è il turno della seconda stagione di Upload: Nathan si trova adesso a un bivio nella sua vita dell’aldilà dopo che la sua ragazza Ingrid è giunta inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, mentre il cuore del protagonista, interpretato da Robbie Amell, continua a desiderare in segreto Nora. La prima stagione ha riscosso un ottimo successo, quindi i fan hanno alte aspettative per i nuovi episodi in arrivo.

Heirs of the Night (stagioni 1-2)

Ambientata nel 1889, la serie si incentra su dei giovani con poteri speciali che frequentano la scuola di vampiri. La protagonista, una ragazzina di 14 anni di nome Alisa, scopre il suo potere e dovrà imparare a gestirlo. Gli eredi di diversi clan di vampiri sparsi in tutta Europa si uniscono per frequentare questa oscura scuola: i clan furono creati da Dracula, che diede a ciascuno di loro un rubino con poteri speciali. La serie quindi racconta di come Alisa scenderà a compromessi con il suo potere unico mentre affronta i problemi quotidiani dell’età adolescenziale. Le prime due stagioni saranno disponibili sulla piattaforma dal 15 marzo.

Naruto (stagioni 1-2)

La trasposizione animata di uno dei manga più famosi degli ultimi tempi raggiungerà Prime Video con le sue prime due stagioni il 26 marzo. Per chi non conoscesse Naruto, racconta la storia di un orfano con il sogno di diventare il ninja più abile di tutti, nonché il capo del suo villaggio. Sotto l’insegnamento del proprio maestro e con l’aiuto dei suoi compagni di squadra, il piccolo Naruto imparerà a padroneggiare le arti ninja e a prendere confidenza con il demone della Volpe a Nove Code che è rinchiuso dentro di sé. Un battle shounen di quelli che, grazie a personaggi sfaccettati e ben caratterizzati, riescono a conquistare con facilità gli appassionati di animazione made in Japan.

Quali di queste serie guarderete a marzo?