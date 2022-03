Prime Video, serie TV e film tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Prime Video tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022: da Star Trek Picard 2 allo spin-off animato di The Boys.

Prime Video saluta febbraio e accoglie marzo 2022 con alcuni interessanti contenuti. Gli abbonati al servizio premium di Amazon, infatti, saranno felici di sapere che già nella prima settimana del mese avranno accesso a tre produzioni originali, tra le altre.

Dal punto di vista seriale approda sulla piattaforma la seconda stagione di Star Trek Picard: Patrick Stewart torna quindi nei panni di Jean-Luc Picard, che dovrà arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo. I fan della nota serie fantascientifica, quindi, possono aspettarsi una nuova emozionante avventura nel passato!

Tra gli show in uscita tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022 va poi menzionato The Boys Presents: Diabolical, spin off della serie di successo The Boys. Si tratta di una produzione animata in otto episodi, ognuno dei quali avrà una durata compresa tra i 10 e i 15 minuti e uno stile diverso dagli altri.

Gli appassionati di cinema potranno contare su alcuni film non originali degni di nota, tra cui spiccano il cult con protagonista un giovanissimo Jake Gyllenhaal, Donnie Darko, la commedia romantica del 2016 Il manuale degli appuntamenti (con Megan Markle), l’horror The Beach House e infine il drama The Photograph.

Infine, segnaliamo il debutto sulla piattaforma del docufilm originale Amazon Prime Video intitolato Lucy and Desi. Il documentario racconta la storia della vita, della carriera e dell’amore di una delle coppie che ha reinventato la televisione in una versione più intima e molto più personale della relazione.

Prime Video: tutte le novità tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Star Trek Picard (Stagione 2) – 4 marzo

The Boys Presents: Diabolical – 4 marzo

Serie TV non originali

Hannibal (Stagioni 1-3) – 1 marzo

La verità sul caso Harry Quebert – 1 marzo

Film originali

Lucy and Desi (docufilm) – 4 marzo

Film non originali

Donnie Darko – 28 febbraio

Il manuale degli appuntamenti – 28 febbraio

The Beach House – 28 febbraio

The Photograph – 28 febbraio

Occupation – 1 marzo

Iron Sky: Saranno nazi vostri – 1 marzo

Iron Sky – La battaglia continua – 1 marzo

Il lato positivo – 2 marzo

