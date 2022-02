Netflix, 5 serie TV da non perdere a marzo 2022

Ecco le migliori serie TV Netflix di marzo 2022: dalla seconda stagione di Bridgerton allo show thriller Frammenti di lei.

Netflix accoglie marzo 2022 con contenuti piuttosto interessanti, sia dal punto di vista cinematografico che seriale. È infatti previsto il ritorno di uno degli show di maggior successo mai prodotti la società.

Quali sono, allora, le migliori serie Netflix di marzo 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie Netflix di marzo 2022

Dalla season 2 della serie Shondaland a sfondo storico al nuovo show con Alessandro Cattelan, ecco cosa guardare sulla piattaforma nel terzo mese dell’anno.

Coinquilini impossibili

Il 1 marzo viene distribuita Coinquilini impossibili, docuserie in cinque episodi prodotta da Blumhouse. Si incentra su quattro coinquilini, apparentemente innocui, che diventano incubi per le loro vittime ignare, rivelando intenzioni cattive e talvolta violente. Inquietanti storie vere che mostrano come minacce mascherate possano spesso nascondersi tra le mura domestiche.

Frammenti di lei

Nuova serie TV di genere thriller in arrivo il 4 marzo. Ambientata in una tranquilla cittadina della Georgia, racconta la storia della trentenne Andy Oliver, che, in seguito a un atto di violenza gratuita che provoca una catena inaspettata di eventi per lei e sua madre Laura, parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti sperando di ottenere risposte. In questo modo, si avvicinerà sempre più al lato oscuro e nascosto della sua famiglia. Frammenti di lei, interpretato da Toni Collette e Bella Heathcote, è uno show che promette suspense e colpi di scena, proprio ciò che si aspettano gli amanti del genere.

Alessandro Cattelan, una semplice domanda

La prima serie di Cattelan per Netflix raggiunge il catalogo il 18 marzo. Uno show in cui si trova a girare l’Italia e l’estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio e interrogandosi su uno dei temi più universali che esistano: la felicità. Per trovare risposta a questa “semplice domanda”, che dà il titolo allo show, si mette a nudo condividendo un lato di sé nei sei episodi in arrivo sulla piattaforma.

Human Resources

Sempre il 18 marzo arriva lo spin-off di Big Mouth. Si tratta di uno show animato ancora più tagliente e provocatorio, che svela i segreti delle vite quotidiane di creature come Mostri degli ormoni, Kitty Depressione, Spirito della Vergogna e altre che accompagnano gli umani in tutte le fasi della vita. Nonostante i protagonisti siano mostriciattoli, diventa presto chiaro che abbiano anche loro un grande lato umano.

Bridgerton 2

La serie Netflix di punta di marzo 2022 è indubbiamente Bridgerton 2, che prosegue la storia della prima stagione tanto apprezzata dagli abbonati. Le nuove puntate dello show, ambientato a Londra ai tempi della Reggenza, promettono di continuare a regalare grandi emozioni e prenderanno ispirazione dal secondo libro della saga, Il visconte che mi amava. Pertanto si incentrerà sul più grande dei fratelli Bridgerton, Anthony, nella sua ricerca dell’amore. Il classico espediente da commedia romantica questa volta vede la sorella maggiore della fidanzata di Anthony, gelosa e molto protettiva, scaldarsi con riluttanza verso il “libertino”, forse un po’ troppo. La nuova stagione è attesa per il 25 marzo.

A proposito del gigante dello streaming, le avete recuperate tutte le migliori serie Netflix di febbraio 2022?