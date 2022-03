Fastweb Casa FWA è disponibile a 19,95 euro al mese

Fastweb consente di abbonarsi alla sua offerta per rete rete FWA 5G con internet fino a 1 Gbps a un prezzo più basso del previsto.

Fastweb sta proponendo il suo pacchetto di servizi Casa FWA a un costo decisamente molto interessante, ben al di sotto di quanto preventivato in precedenza. Il prezzo fisato infatti dall’operatore per portare la sua rete Fixed Wireless Access (FWA) a casa dei nuovi abbonati, è di 19,95 euro al mese. L’attivazione e gli apparati sono inclusi nell’abbonamento e non c’è nessuna durata minima contrattuale.

Cosa fare per attivare Fastweb Casa FWA

Per sottoscrivere l’abbonamento al pacchetto Fastweb Casa FWA si può accedere direttamente al sito ufficiale dell’operatore nella pagina che è stata dedicata all’offerta. Lì è possibile anche eventualmente verificare la copertura del servizio fino al proprio indirizzo. Se tutto va bene, si può avviare il processo di attivazione dell’offerta: l’utente può scegliere il giorno dell’attivazione e prenotarlo online. Un tecnico autorizzato verrà poi a casa e installerà l’Internet box e una piccola antenna sul balcone o sul tetto.

Di fatto, con 19,95€ al mese, Fastweb propone ai suoi abbonati una connessione fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbps in upload, corsi Fastweb Digital Academy, nessun limite di traffico, nessun vincolo contrattuale e pausa dell’abbonamento fino a 10 giorni in un anno. Il tutto con Internet Box NeXXt e l’attivazione inclusi nel prezzo.

Molto interessanti proprio le ultime due voci: il Box NeXXt è un router che garantisce una buona stabilità e copertura in ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6. In più ha Alexa come assistente vocale integrata, per poter gestire la connessione anche con la voce, ascoltare la tua musica preferita e molto altro. La possibilità poi di poter sospendere temporaneamente il proprio abbonamento senza nessun costo aggiuntivo e con l’opportunità di poter riprendere a pagarlo solo quando sarà riattivato, è una bella comodità.