POCO X3 Pro riceve Android 12 e la MIUI 13: tutte le novità

POCO ha appena avviato il rollout dell’aggiornamento con Android 12 e la MIUI 13 per lo smartphone POCO X3 Pro: tutte le novità dell’update.

Continua l’incredibile attenzione di POCO – brand storico di Xiaomi – per quanto riguarda il ramo software: in queste ore, infatti, arriva la notizia che lo smartphone POCO X3 Pro sta ricevendo il tanto atteso aggiornamento software ad Android 12 con la MIUI 13.

Dai primi dettagli pubblicati in rete, scopriamo che il dispositivo sta ricevendo il firmware che verrà mano mano esteso in tutti i mercati in cui il device è commercializzato, compresa l’Italia.

POCO X3 Pro si aggiorna ad Android 12 con la MIUI 13

Con un peso di poco più di 3 GB, il nuovo aggiornamento si occupa anche di incrementare la sicurezza del device integrando le patch di sicurezza di febbraio – sebbene Samsung abbia già iniziato a rilasciare quelle di marzo, come di consueto.

Il changelog ufficiale non svela chissà quali grandi novità rispetto Android 12 e la MIUI 13, ma vengono anche sottolineate piccole novità per alcune applicazioni:

Sistema Introduzione della MIUI stabile basata su Android 12 Aggiornamento delle patch di sicurezza a febbraio 2022. Incremento della sicurezza del sistema

Altre feature e miglioramenti Novità: le applicazioni possono essere avviate in modalità “finestra fluttuante” direttamente dalla barra laterale Ottimizzazione: miglioramento dell’accessibilità per l’applicazione Telefono, Orologio e Meteo Ottimizzazione: i nodi delle mappe mentali sono più intuitivi



Come spesso accade quando si parla di aggiornamenti che riguardano la MIUI – e in generale tutti i device legati a Xiaomi -, il firmware sarà inizialmente a disposizione solo degli utenti che sono iscritti al canale Mi Pilot. Nel caso in cui non dovessero venire a galla bug critici che obbligano il team di sviluppo a stopparne la distribuzione, anche gli utenti “normali” inizieranno a ricevere l’aggiornamento sui priori POCO X3 Pro.

Per controllare la disponibilità dell’update basta entrare nell’apposito pannello degli aggiornamenti software all’interno delle Impostazioni generali del telefono, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA nel caso in cui fosse ancora disponile.