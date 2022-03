Netflix, serie TV e film tra il 7 e il 13 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 7 e il 13 marzo 2022: dallo Sci-fi The Adam Project a The Last Kingdom 5.

Netflix entra nel vivo di marzo 2022 con un paio di serie TV di spessore e quello che forse è il film di punta del mese.

Infatti, nella settimana che va dal 7 al 13 marzo 2022, torna sulla piattaforma Guida astrologica per cuori infranti con la sua seconda stagione. Per chi non sapesse si tratta di una serie originale italiana che racconta la storia di Alice, una Bilancia a caccia d’amore che si rivolge all’astrologia per la ricerca di ogni potenziale pretendente. La prima stagione, di sei episodi, aveva debuttato nell’autunno del 2021. Non resta quindi che scoprire se Alice troverà finalmente la sua anima gemella nelle nuove puntate.

Spazio anche a The Last Kingdom 5, che concluderà la serie e darà agli spettatori la possibilità di continuare a seguire Uhtred nella prossima tappa della sua epica ricerca, dove non tutti sopravvivranno. Uhtred affronterà i suoi più grandi nemici e soffrirà perdite incommensurabili nella sua ricerca verso la realizzazione del suo destino.

Tra le serie che potrebbero incuriosire gli spettatori si annovera poi C’era una volta… ma ora non più, un mix tra commedia romantica e fantasy. La trama si incentra su una coppia costretta alla separazione che deve ritrovarsi in un’altra vita per sciogliere un incantesimo sulla loro cittadina in cui nessuno può innamorarsi.

Il titolo più atteso della settimana è il film The Adam Project, diretto dal produttore di Stranger Things Shawn Levy e con protagonista Ryan Reynolds. La storia ruota intorno al piccolo Adam Reed che, una notte, si imbatte nella versione adulta di se stesso proveniente dal futuro. Insieme intraprenderanno un’avventura nel passato alla ricerca del padre defunto, nel tentativo di salvare il mondo.

Netflix: tutte le novità tra il 7 e il 13 marzo 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Good Girls (stagione 4) – 7 marzo

Guida astrologica per cuori infranti (stagione 2) – 8 marzo

Chip and Potato (stagione 3) – 8 marzo

Ne rimarrà solo 1 – Gara di improvvisazione tragicomica (stagione 1) – 8 marzo

Byron Baes – Il paradiso degli influencer (stagione 1) – 9 marzo

The Last Kingdom (stagione 5) – 9 marzo

Il mondo di Karma (stagione 2) – 10 marzo

Kotaro abita da solo (stagione 1) – 10 marzo

L’amore, la vita e tutto il resto (stagione 1) – 10 marzo

C’era una volta… ma ora non più (stagione 1) – 11 marzo

Film originali

Un’ombra degli occhi – 9 marzo

The Adam Project – 11 marzo

Documentari

Formula 1 – Drive to survive (stagione 4) – 11 marzo

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 7 al 13 marzo 2022.

Kahaani – 7 marzo

L’amore sul divano – 7 marzo

School of Roars – 7 marzo

Viaggio nell’isola misteriosa – 7 marzo

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick – 10 marzo

Dolor y Gloria – 11 marzo

Gli ultimi saranno ultimi – 11 marzo

Pokémon: Detective Pikachu – 11 marzo

Blood Brother – 13 marzo

Il club delle madri single – 13 marzo

Kickboxer – il nuovo guerriero – 13 marzo

La rivalsa di una madre – Breaking In – 13 marzo

Skyscraper – 13 marzo

