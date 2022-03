Netflix, 5 film da non perdere a marzo 2022

Ecco i migliori film Netflix di marzo 2022: dall’atteso sci-fi The Adam Project alla pellicola italiana Il filo invisibile.

Netflix ha in serbo per i suoi abbonati dei grandi film a marzo 2022. Il colosso dello streaming, infatti, non si limita a tirare fuori dal cilindro serie TV allettanti nel terzo mese dell’anno, ma è pronto ad accontentare anche gli appassionati di cinema.

Quali sono, quindi, i migliori film Netflix di marzo 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film Netflix di marzo 2022

Dall’atteso film di fantascienza con Ryan Reynolds all’acclamata pellicola italiana Il filo invisibile, ecco i contenuti da non perdere questo mese.

Against The Ice

Basato sulla storia vera della spedizione polare danese del 1909, il film racconta di due uomini che lottano per sopravvivere mentre esplorano la vasta Groenlandia in cerca di una mappa perduta. Si tratta di un survival thriller in cui il clima ostile della terra nordica rappresenta una vera e propria minaccia. Uno dei due protagonisti è interpretato da Nikolaj Coster-Waldau, noto al pubblico soprattutto per aver interpretato Jaime Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade. La pellicola è disponibile sulla piattaforma dal 2 marzo.

Il filo invisibile

Il 4 marzo giunge nel catalogo un interessante film italiano che racconta la quotidianità di una famiglia con due papà e un figlio adolescente. Una produzione che mostra come “il filo invisibile” che unisce figli e genitori sia indipendente dai legami biologici, affrontando temi estremamente attuali quali l’omogenitorialità, le famiglie arcobaleno e le madri portatrici.

The Adam Project

L’11 marzo esce su Netflix un film che difficilmente non attirerà l’attenzione dei fan del genere fantascientifico. Con protagonisti Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Zoe Saldana, The Adam Project è una storia di viaggio nel tempo incentrata su un pilota di caccia dell’anno 2050 che collabora con il suo io dodicenne e il suo defunto padre in una missione per salvare il futuro. Una pellicola molto citazionista, in cui sarà impossibile non cogliere gli innumerevoli rimandi a film che hanno fatto la storia della fantascienza – tra cui, in primis, Star Wars.

Il mio amore è un fiore di ciliegio

Gli appassionati di cinema orientale potrebbero tenere in considerazione Il mio amore è un fiore di ciliegio, pellicola giapponese in arrivo il 24 marzo. Si tratta di una storia d’amore che racchiude la fugacità e la bellezza dei fiori di ciliegio, uno dei simboli del Sol Levante: per essere più precisi, quella tra l’aspirante fotografo Haruto e la parrucchiera Misaki. Quando il giovane riesce finalmente a chiederle di uscire e sembra che tutto vada per il verso giusto, lei si ammala di una rara malattia che la fa invecchiare rapidamente.

Grandine

Il 30 marzo approda infine sulla piattaforma la pellicola che racconta la storia di Miguel Flores, celebre meteorologo della TV che non riesce a prevedere un orribile grandinata. A causa di ciò, diventa il nemico pubblico numero uno ed è costretto a fuggire dalla capitale Buenos Aires per rifugiarsi nella sua città natale, Córdoba. Il meteorologo si troverà quindi a intraprendere un viaggio alla scoperta di se stesso.

