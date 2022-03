Zombi e realtà: a Yale ripristinate le funzioni in 32 cervelli di maiale morti

A prima vista può sembrare una notizia di fantasia, tratta magari da qualche racconto horror di serie B. Invece è reale: ricercatori della Yale School of Medicine sono infatti riusciti a ripristinare alcune funzioni del cervello di maiali che erano morti da ore. L’obiettivo di questa ricerca è quello di sfruttare la tecnologia per far progredire la nostra comprensione del cervello, sviluppando nuovi trattamenti per malattie e disturbi debilitanti, ma sta già facendo discutere la comunità scientifica internazionale, anche con toni piuttosto accesi. “Questo è selvaggio”, ha dichiarato per esempio al New York Times Jonathan Moreno, bioeticista dell’Università della Pennsylvania. Vediamo perché.

La ricerca in sé ha scopi assolutamente etici e importanti, ovverosia capire meglio per poi trovare soluzioni efficace contro disturbi cerebrali e malattie. Si parla per esempio dello sviluppo di nuovi trattamenti per lesioni cerebrali, Alzheimer, Huntington e condizioni neurodegenerative. Ma come per ogni scoperta scientifica o ricerca c’è sempre il rovescio della medaglia, soprattutto perché è un argomento che mette alla prova la nostra attuale comprensione della morte, e per i risvolti morali che questo tipo di studi potrebbe riservare in futuro. La domanda infatti che molti osservatori si pongono è questa: cosa accadrà quando qualche ricercatore senza scrupoli inizierà a sperimentare sui cadaveri umani?

A Yale gli studiosi hanno collegato 32 cervelli di maiale a un sistema chiamato BrainEx, un sistema di perfusione artificiale che assume le funzioni normalmente regolate dall’organo. I maiali erano stati uccisi quattro ore prima in un macello del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e il loro cervello completamente rimosso dal cranio.

BrainEx ha pompato una soluzione sperimentale nell’organo celebrale che essenzialmente imita il flusso sanguigno. Ha poi portato ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti, dando alle cellule le risorse per iniziare molte funzioni normali. Il sistema immunitario del cervello ha poi preso il sopravvento e alcune cellule cerebrali hanno persino risposto ai farmaci. Insomma, di vita ce n’era, eccome. Gli studiosi però si sono fermati lì, e anzi erano pronti a somministrare un anestetico se avessero visto segni di coscienza, che assicurano si sarebbero potuti manifestare.